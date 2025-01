Esaminata la GeForce RTX 5080 Founders Edition, oggi è il giorno delle tantissime varianti personalizzate proposte dai partner NVIDIA. Nella nostra recensione dedicata abbiamo visto com’è fatta la NVIDIA GeForce RTX 5080 nell’ultima variante custom proposta da MSI, la GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION, in questa occasione invece parleremo di prestazioni pure nei giochi, produttività, consumi, temperature e molto altro.

La MSI VANGUARD è una vera e propria novità nel catalogo del produttore asiatico che, allo stesso tempo, potrà beneficiare delle migliorie hardware e software apportate da NVIDIA con l’architettura Blackwell, un mix che già sulla carta risulta interessante. Detto questo, vediamo come va la custom MSI GeForce RTX 5080 VANGUARD e se mostra ulteriori margini di miglioramento col tuning nonostante sia già (super) overcloccata di fabbrica.

NVIDIA GeForce RTX 5080: novità su tutti i fronti

Avendone già discusso ampiamente, saremo molto concisi sul versante tecnico. Le schede grafiche Blackwell possono contare su un’architettura GPU rinnovata; a bordo trovano posto i Tensor Core di quinta generazione, RT Core di quarta generazione, memorie GDDR7 velocissime, nuovi encoder NVENC e, non per ultima, l’interfaccia PCI-E 5.0. Un netto miglioramento rispetto alle GeForce RTX 40 Ada Lovelace che cammina di pari passo al software e all’implementazione ancora più radicata dell’Intelligenza Artificiale, “integrata” su Blackwell anche negli shader grazie a RTX Neural Shader.

Ma non è tutto. C’è il DLSS 4 e il nuovo Multi Frame Generator, capace ora di generare ben tre frame da uno renderizzato di base, senza dimenticare i nuovi modelli Transformer molto più efficienti e performanti dei CNN (ovvero le reti neurali convoluzionali adoperate in passato). I tempi di latenza secondo NVIDIA non sono un problema (e sembra essere così) grazie a NVIDIA Reflex 2 con Frame Warp per abbattere le latenze sino al 75%.

Parlando di caratteristiche GPU, l’incremento di CUDA Core rispetto alla GeForce RTX 4080 SUPER è abbastanza contenuto; migliora nettamente il reparto VRAM con le GDDR7 più veloci del lotto (ovvero a 30 Gbps), mentre lato TBP e consumi si passa da 320 watt a 360 watt, sempre con connettore di alimentazione PCI-E 16pin.

Oltre a questo ci sono da considerare i nuovi sistemi di dissipazione, sia quello di NVIDIA per le Founders Edition, che per le custom come la MSI GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION in prova. La proposta MSI si colloca nella fascia alta del segmento consumer e porta diverse novità lato termico che si sposano a un design accattivante e qualità da prima della classe.

La scheda MSI utilizza il dissipatore HYPER FORZR con una nuova camera di vapore, corpo in alluminio e alette dal design rivisto, ben otto heat pipe in rame e tre ventole ad alte prestazioni MSI STORMFORCE. Molto generosa in quanto a dimensioni, ma sicuramente curata in tutto, la scheda arriva con un ottimo back-plate e illuminazione RGB che di sicuro piacerà ai gamer.

Scheda tecnica MSI GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION Cuda Core 10.752

Tensor Core 336

RT Core 84

TMU 336

Frequenza GPU 2.730 MHz

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 30 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 960 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 360 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

NVIDIA GeForce RTX 5080: ecco come va nei benchmark

La MSI GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION è stata abbinata a una piattaforma Intel Core 14a gen con Core i9-14900K; per l’occasione l’abbiamo confrontata con GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4090 e Radeon RX 7900 XTX.

Non mancheranno le sessioni dedicate a temperature, rumorosità e overclock, mentre riguardo i benchmark delle prestazioni a seguire trovate la suite che abbiamo utilizzato per l’occasione. Anche se a 1080P i risultati con questa tipologia di schede non sono sempre attendibili, abbiamo comunque inserito nuovamente il Full-HD, abbinato come di consueto a test raster e con ray-tracing / DLSS anche a 1440P e 4K.

Piattaforma di test

Schede video: MSI GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Radeon RX 7900 XTX

Processore: Intel Core i7-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Case: NZXT H7 Flow RGB

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Ecco invece la suite software che comprende giochi e benchmark dedicati alla produttività, al rendering e all’AI.

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Shadow of The Tomb Rider

Hitman World of Assassination

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Test produttività e AI

Geekbench 6 – Open CL

Octane

V-Ray

Indigo

Blender Open Data

Geekbench AI

MSI GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION: test termici, overlock e consumi

Il dissipatore MSI HYPER FORZR da 8 heatpipe si è dimostrato tra i migliori che abbiamo provato finora nel segmento delle schede grafiche consumer; letteralmente gigantesco, risulta quasi sovradimensionato per questa GeForce RTX 5080 anche se sblocchiamo il Power Limit e portiamo il TBP a 400 watt. Per riassumere il tutto, vi diciamo che non abbiamo visto mai la scheda superare i 56 °C, neanche con ventole gestite in automatico dal BIOS che, tra le altre cose, supportano la modalità semi-passiva.

Se invece mettiamo mano alle ventole e agli RPM, i risultati sono ancora più impressionanti, andando però a inficiare sulla rumorosità. Non poteva essere diversamente viste le tre ventole da 3.000 RPM e 58 dBA a pieno regime, capaci però di mantenere la GPU a 47 °C anche con overclock oltre i 3.000 MHz. L’overclock, a differenza della GeForce RTX 5090 da 575 watt, non è limitato da un incremento del PL del 4%, ma si può spaziare sino a un +11% rispetto al TBP nominale.

Non che questo serva più di tanto; pensate infatti che senza intervenire sul Power Limit con MSI Afterburner, quindi con impostazioni di fabbrica, la MSI GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION “è salita” senza problemi di 300 MHz con la GPU e ben 2.000 MHz con le memorie GDDR7, arrivate come vedremo a fondo scala.

Volendo trovare un limite, o comunque andarci vicino con raffreddamento ad aria, abbiamo successivamente alzato il target a +111%, riuscendo a limare altri 200 MHz sulla GPU NVIDIA che, in questo caso operava senza problemi a oltre 3.200 MHz e una temperatura di picco pari a 48 °C.

Riguardo i consumi infine, con impostazioni di fabbrica i 360 watt si possono toccare solo sotto FurMark, mentre nel gaming in 4K con ray-tracing siamo sui 330 watt di picco contro i 253 watt rilevati con risoluzione 1080P. Chiudiamo con i dati in overclock, ovvero registrati con GPU a 3.230 MHz e memorie a 34 Gbps; in questo caso si passa da un picco in gaming di 315 a circa 355 watt, toccando invece i 407 watt con lo stress-test di FurMark.

L’incremento delle prestazioni nei giochi con queste impostazioni può arrivare anche all’ 8-10%, più o meno quanto guadagniamo nel calcolo GPU se eseguiamo il benchmark di Geekbench in Open CL (passiamo da 263.199 punti a 290.119).

Come va nei giochi (e col DLSS 4) la NVIDIA GeForce RTX 5080

Veniamo ora alle prestazioni pure con la suite di test grafici, prima con i benchmark sintetici del 3DMark, successivamente con 11 titoli testati nelle tre risoluzioni più diffuse a dettagli massimi, inizialmente senza alcun aiuto di DLSS ed FSR. I risultati che ci interessano di più sono quelli in 4K, ambito a cui è rivolta questa scheda in quanto a 1080P e anche a 1440P rischiamo di creare facilmente un collo di bottiglia (vedi CPU).

La GeForce RTX 5080 è una scheda molto veloce, ma in 4K stacca la RTX 4080 SUPER di poco meno del 14%; se abilitiamo il ray-tracing questa percentuale sale a quasi il 19%, mentre il vero vantaggio si può apprezzare con il DLSS 4 nei giochi supportati. La GeForce RTX 4090 è lontana, tranne alcuni casi (e non in 4K), battuta però con l’ausilio del DLSS 4 (a voi la scelta).

Per il momento abbiamo testato il DLSS 4 su Cyberpunk 2077 e Alan Wake 2 con modello Transformer 4X e i risultati in termini di FPS tornano con i dati NVIDIA, tuttavia ci riserviamo di condurre ulteriori prove su altri titoli (molti non sono previsti nella nostra suite) con driver anche più stabili; la release fornita d NVIDIA infatti ci ha dato problemi sia su Shadow of The Tomb Rider che su Control (con RT e DLSS), per questo omessi dalla tornata successiva di test con Super Sampling.

NVIDIA GeForce RTX 5080: test produttività

Nella produttività le cose vanno più o meno nella stessa direzione. La GeForce RTX 5080 è spesso molto vicina alla GeForce RTX 4080 SUPER, secondo noi anche per una mancata ottimizzazione del software (vedi Geekbench AI e V-RAY CUDA ad esempio).

Anche nel rendering la GeForce RTX 5080 ha la meglio di poco, mentre un distacco più consistente si rileva sul calcolo Open CL. Questi i risultati crudi della NVIDIA GeForce RTX 5080 custom di MSI, modello quest’ultimo che può contare su un ulteriore margine di miglioramento grazie a ottime doti di overclock.

Non sembra tanto, ma senza modificare tensioni e Power Limit si può guadagnare un ulteriore 5-7%, anche 10% in base al titolo utilizzato (che non è poco su una scheda del genere). Per tutte le altre considerazioni, anche sul DLSS 4, vi rimandiamo invece all’articolo completo della MSI GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION.

MSI GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION: disponibilità e prezzo

Riguardo prezzo e disponibilità, ricordiamo che la Founders Edition della NVIDIA GeForce RTX 5080 ha un prezzo di listino di 1.199 euro, cifra che sarà ampiamente superata da questa variante MSI GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION. Al momento non abbiamo dettagli precisi per l’Italia, ma pensiamo a un prodotto da almeno 1.299 euro; la nuova scheda MSI dovrebbe essere disponibile a breve anche su Amazon Italia.