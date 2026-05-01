ASUS ROG con GIACA rinnova la propria presenza al COMICON Napoli 2026, evento molto atteso nel settore che si svolge dal 30 aprile al 3 maggio presso la Mostra d’Oltremare. Un appuntamento che per il brand non rappresenta solo una vetrina per mostrare le ultime soluzioni gaming, ma anche un’occasione per incontrare la community e celebrare un traguardo importante, ovvero i 20 anni della divisione Republic of Gamers.

La partecipazione si sviluppa attraverso diverse aree e collaborazioni, con l’obiettivo di offrire esperienze dirette tra tornei esport, anteprime nazionali e configurazioni hardware di fascia alta pensate per mettere in evidenza le tecnologie più recenti targate ASUS ROG.

ASUS ROG e GIACA al COMICON Napoli 2026: tra esport, anteprime e setup di fascia alta

Nel contesto del COMICON Napoli 2026, ASUS ROG ricoprirà il ruolo di Technical Partner dell’Esport Stage, supportando le fasi finali dei tornei all’interno del Padiglione 6. Qui i partecipanti potranno competere utilizzando monitor ad alto refresh rate e periferiche sviluppate in collaborazione con player professionisti, con particolare attenzione a reattività e precisione, elementi chiave nelle competizioni di alto livello.

A completare le postazioni troviamo anche le sedute ROG Chariot X Core, progettate per garantire comfort durante sessioni prolungate. Accanto all’area palco invece, lo stand realizzato insieme al partner Giaca ospiterà una delle principali novità di quest’anno: gli occhiali gaming ROG XREAL R1, presentati in anteprima nazionale.

Ne avevamo già parlato, ma per chi non segue molto il settore ricordiamo che si tratta di una soluzione basata su tecnologia micro OLED FHD con refresh rate fino a 240 Hz, in grado di simulare uno schermo virtuale da 171 pollici per un’esperienza immersiva; segnaliamo inoltre che i ROG XREAL R1 sono compatibile con PC, console e dispositivi portatili come la ROG Xbox Ally (Recensione).

All’interno dello spazio espositivo messo in piedi dallo staff ROG trovano posto anche due configurazioni desktop AMD di fascia alta dedicate al gaming spinto. La prima, con estetica full black e basata sul case ROG Helios II, monta una scheda madre ROG STRIX B850-F GAMING NEO, processore AMD Ryzen 9800X3D e le schede grafiche TUF Gaming Radeon RX 9070 XT.

Il tutto viene affiancato dal monitor ROG Swift OLED PG27UCDM, un display di ultima generazione equipaggiato con pannello OLED 4K da 27 pollici, frequenza di aggiornamento a 240 Hz e tecnologia QD-OLED di quarta generazione, insomma il top per chi cerca immagini dettagliate e testi più definiti.

La seconda build, caratterizzata invece da un design full white, utilizza il case ROG Hyperion e combina una scheda madre ROG STRIX X870E-A GAMING WIFI7 NEO con lo stesso processore Ryzen 9800X3D e una scheda video ASUS Prime Radeon RX 9070 XT White OC Edition, puntando su un equilibrio tra prestazioni elevate e un’estetica più accattivante.

Non manca poi uno spazio dedicato al gaming in mobilità, con notebook delle linee ROG e TUF Gaming insieme alla console portatile ROG Xbox Ally, tutti dispositivi pensati per offrire prestazioni elevate anche fuori casa. Parallelamente, ASUS sarà presente anche presso lo stand di Reply Totem, dove verranno mostrati diversi sistemi “Powered by ASUS” basati sui case ASUS Prime AP202, Prime A31 Plus e TUF Gaming GT502 Horizon, accompagnati da monitor e periferiche dedicate sempre a marchio ASUS.

ASUS ROG compie 20 anni

Il COMICON Napoli 2026 rappresenta infine il punto di partenza per le celebrazioni del ventesimo anniversario di ROG, un percorso iniziato nel 2006 e che proseguirà anche a livello internazionale durante il COMPUTEX 2026, evento che seguiremo di persona. In programma ci sono non solo iniziative dedicate alla community, ma anche promozioni e una capsule collection prevista nei prossimi mesi, a sottolineare un percorso che guarda tanto al passato quanto alle evoluzioni future del gaming.

In coda, segnaliamo anche che ASUS ha previsto una speciale sezione per celebrare le tappe storiche di 20 anni di innovazioni ROG, realizzata all’interno del sito ASUS Italia; questa verrà periodicamente aggiornata con informazioni, curiosità e approfondimenti sui più iconici prodotti ASUS ROG e sulle numerose novità in arrivo. Per chi invece è interessato all’acquisto o a sfruttare eventuali offerte, grazie al partner Giaca sarà possibile approfittare di esclusive promozioni su numerosi prodotti, sia direttamente in fiera che online a questo indirizzo.