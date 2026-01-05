Durante il CES 2026 che si sta svolgendo in questi giorni a Las Vegas, ASUS ha presentato ufficialmente i nuovi ROG XREAL R1, degli occhiali da gaming progettati per trasformare qualsiasi contenuto in un’esperienza su grande schermo, senza la necessità di monitor fisici o grande spazio.

Indossando i ROG XREAL R1 di ASUS, davanti agli occhi compare uno schermo virtuale sospeso attraverso il quale è possibile visualizzare qualunque contenuto multimediale, sia esso un film o un videogioco. Gli occhiali si basano su un pannello micro-OLED Full HD in grado di garantire immagini estremamente nitide, colori vividi e un contrasto elevato, con un refresh rate che arriva fino a 240 Hz: si tratta di una caratteristica che li rende adatti non solo alla fruizione di film o serie TV, ma anche al gaming competitivo, dove fluidità e reattività sono fondamentali.

Con i ROG XREAL R1 ASUS entra nel mondo dello spatial gaming

Il campo visivo offerto dagli ASUS ROG XREAL R1 è pari a 57 gradi, in modo da garantire un’immagine ampia senza sacrificare la percezione dell’ambiente circostante, soprattutto in mobilità. Secondo il produttore, l’effetto finale è paragonabile a quello di uno schermo di 171 pollici osservato da circa 4 metri di distanza, una dimensione che permette di godersi al meglio qualunque contenuto multimediale.

Lo schermo virtuale proiettato dagli occhiali segue normalmente il movimento della testa mantenendo i contenuti sempre centrati nella visuale, ma è disponibile anche una modalità Anchor che consente di fissare il display in una posizione virtuale stabile, come se si trattasse di un vero e proprio monitor fisso. Dal punto di vista tecnico, questa modalità sfrutta la tecnologia 3D depth of field integrata negli occhiali e non richiede l’installazione di software aggiuntivi sul dispositivo collegato.

Grazie all’elevato refresh rate, ASUS garantisce immagini sempre definite e prive di sfocature anche durante i movimenti della testa, mentre la luminosità si adatta automaticamente all’illuminazione ambientale. I ROG XREAL R1 integrano inoltre la tecnologia Sound by Bose, ottimizzata per la dimensione degli occhiali, in grado di offrire un’esperienza sonora immersiva e bilanciata, sia durante le sessioni di gioco sia nella visione di film o durante l’ascolto di musica.

ASUS ha concepito questi occhiali da gaming come un vero e proprio hub visivo portatile. Gli occhiali possono essere infatti collegati a console portatili come ROG Xbox Ally X (qui la nostra recensione), a PC desktop, laptop e anche smartphone dotati di porta USB di tipo C con supporto video. L’idea alla base è quindi quella di trasformare qualunque dispositivo in un’esperienza da cinema virtuale, che sia a casa o in viaggio in treno, aereo o autobus.

Per l’utilizzo domestico, invece, gli ASUS ROG XREAL R1 includono anche il ROG Control Dock, una docking station che semplifica la gestione di più sorgenti. Il dock presenta due porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4 che permettono di collegare contemporaneamente console e PC, passando rapidamente da una sorgente all’altra tramite un semplice pulsante. Gli occhiali sono infine compatibili anche con l’app DisplayWidget Center di ASUS, che consente di regolare facilmente le impostazioni del display da PC.

Con i ROG XREAL R1, quindi, il produttore sposta il concetto di grande schermo dal desktop allo spazio virtuale, dopo anni di sperimentazioni con monitor da gioco ultrawide e super-ultrawide. L’ingresso ufficiale di ASUS nel cosiddetto spatial gaming è previsto nel corso del 2026, ma dettagli su prezzo e date di rilascio precise non sono ancora stati divulgati dall’azienda.