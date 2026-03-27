Assemblare un PC in questo periodo non è proprio un compito semplice, questo a prescindere se siamo o meno esperti del settore. Tra crisi della RAM, disponibilità ballerine e prezzi altrettanto altalenanti, chi bazzica nel segmento dei PC DIY, o custom se ci passate il termine, sta trovando non poche difficoltà che si concretizzano soprattutto quando si mira a mettere in piedi sistemi ad alte prestazioni.

In questo contesto però ci vengono in aiuto realtà come GIACA Gold Store ASUS, probabilmente uno dei migliori Gold Store ASUS e tra i più forniti e qualificati sul territorio italiano, soprattutto se parliamo di build preassemblate ad alto profilo già pronte all’uso.

Oggi vogliamo raccontarvi la nostra esperienza sul campo con questo ottimo Gold Store ASUS. Ci siamo recati infatti presso la sede GIACA di Caserta, così da toccare con mano l’esperienza utente nei suoi vari aspetti, ma al contempo l’offerta dell’azienda, con particolare attenzione a una build da gaming tutta ASUS PRIME che ora vi mostreremo.

GIACA Gold Store ASUS: qualità e affidabilità al primo posto

Se state leggendo questo articolo probabilmente saprete bene chi è ASUS e cosa c’è dietro uno dei più grandi produttori al mondo di PC, componenti e periferiche. La presenza del brand nel nostro Paese è molto radicata e possiamo dire che l’azienda commercializza in Italia praticamente tutte le varie linee di prodotti; tra questi ricordiamo ROG, TUF, ProArt e PRIME, ma l’elenco è molto lungo.

Uno dei migliori canali per acquistare i prodotti ASUS è senza alcun dubbio attraverso i Gold Store, questo per tutta una serie di ragioni, in primis per una questione di affidabilità e garanzia. Come detto in apertura, GIACA è reputato da molti il migliore store ufficiale ASUS, e possiamo dirvi da subito che appena messo piede nel negozio fisico questo si percepisce subito.

Non ci abbiamo messo molto a capire che GIACA, che vanta due sedi in Campania (Pozzuoli e Caserta), è tra i negozi fisici più forniti che abbiamo visto di recente. L’esperienza nello store è molto piacevole, l’ambiente ci mette a nostro agio e il personale è davvero cordiale e professionale. Abbiamo visto molti sistemi e componenti disponibili subito per l’acquisto, alcuni anche poco reperibili, ma ci ha colpito anche l’organizzazione e l’efficacia della “catena”.

Spedizioni veloci in tutta Italia in 24/48 ore, post-vendita impeccabile, possibilità di pagare a rate, assistenza sul territorio qualificata e garanzia ufficiale ASUS 24 mesi; questi sono alcuni dei vantaggi che possiamo sfruttare presso uno ASUS Gold Store. Nel contesto inoltre, non dimentichiamo anche il sito ufficiale, dove sostanzialmente possiamo fare tutto anche stando comodamente a casa.

La build Gaming ASUS PRIME che abbiamo visto da GIACA Gold Store ASUS

Tra i prodotti che abbiamo visto da GIACA a Caserta, ci siamo soffermati in particolare su una build da gaming con piattaforma AMD realizzata con componenti della serie ASUS PRIME. Si tratta di un sistema basato sul case PRIME AP202 TG ARGB BLACK, a dir poco accattivante con il vetro temperato curvo e una presa d’aria nella parte inferiore del telaio con tanto di illuminazione RGB.

PRIME AP202 TG ARGB BLACK è case un mid-tower che pur sposando il formato micro-ATX è ottimizzato nel design per garantire un ottimo airflow e supporto per componenti di ultima generazione ad alte prestazioni, incluse schede video fino a 42 centimetri e impianti di dissipazione a liquido.

Il case ASUS ospita come detto una piattaforma AMD, in questo caso AM5 con processore Ryzen 7 7700 (8 core) abbinato a 32 GB di RAM DDR5 Corsair VENGEANCE RGB 6.000 MT/s e una scheda madre ASUS PRIME B650M-A WIFI II, dotata di chipset AMD B650 ed equipaggiata tra le altre cose con uno slot M.2 PCI-E Gen 5.0, WiFi 6 2×2, scheda di rete da 2,5 Gbps e tutte le tecnologie proprietarie ASUS.

Anche il sistema di dissipazione è molto valido. Si tratta dell’ASUS PRIME LC 360 ARGB, un prodotto che abbiamo recensito e che ci aveva soddisfatto in termini prestazionali, offrendo al contempo un design originale ma senza particolari esagerazioni.

Andando avanti con la configurazione, passiamo al reparto grafico, ambito dove troviamo una bella Radeon RX 9070 XT (PRIME-RX9070XT-O16G)con dissipatore a tripla ventola e possibilità di giocare praticamente tutti i titoli in 1440P maxati, ma anche in 4K se sfruttiamo le tecnologie più recenti di AMD come FSR 4.1.

A chiudere la build ASUS troviamo infine un SSD PCI-E 4.0 da 1 TB, un’unità WD GREEN SN3000, mentre tutta la configurazione viene affidata a un ASUS PRIME 750B-BLACK, unità da 750 watt con certificazione 80 Plus Bronze, cavi satinati e raffreddamento avanzato per mantenere basso il regime rotativo della ventola, con conseguente impatto anche sulla rumorosità.

La nostra opinione sulla build da gaming ASUS PRIME e l’esperienza da GIACA

Lo abbiamo anticipato poco sopra. L’esperienza “da cliente” presso GIACA Gold Store ASUS è stata molto piacevole dal punto vista tecnico in rapporto al livello di servizio offerto e la varietà/quantità di prodotti disponibili. I vantaggi di passare per uno store ufficiale ASUS come detto sono diversi, inoltre la possibilità di acquistare delle build preassemblate di questo livello, ovvero “pronte all’uso”, è un valore aggiunto di non poco conto in questo periodo dove già solo RAM ed SSD possono compromettere il nostro progetto di realizzare un sistema desktop per giocare.

La build AMD targata ASUS PRIME su cui ci siamo soffermati, in un primo momento ci ha colpiti per l’estetica azzeccata, originale ma non esagerata, ma dopo aver dato un occhio alla configurazione, possiamo dire senza dubbio che siamo di fronte a un desktop potente e al tempo stesso equilibrato. L’accoppiata Ryzen 7 e Radeon RX 9070 XT ci permette di giocare praticamente a qualsiasi gioco, senza per questo precluderci applicativi legati alla produttività o alla creazione di contenuti. Insomma un PC da gaming anche tutto fare che, confermando quanto detto in apertura, è disponibile da subito per l’acquisto.

Il sistema gaming ASUS PRIME si può acquistare anche sul sito GIACA Gold Store ASUS a un prezzo di 2.699 euro con spedizione gratuita, con tutti vantaggi citati anche per le opzioni di pagamento (a rate) e la possibilità di ritiro immediato nella sede di Caserta.

In collaborazione con Asus Italia