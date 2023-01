Non è bastato l’andamento positivo del solo mese di dicembre per tenere conto di un buon responso in termini di risultati di vendita di auto in tutta Italia nel 2022. Difatti, l’anno si chiude con un segno meno che si riflette, di conseguenza, nei vari comparti automobilistici.

Ma, a prescindere da questa “fastidiosa sfaccettatura”, cercheremo di comprendere quali sono le auto che rientrano nella top 10 dei veicoli a quattro ruote più venduti nel nostro Paese nel corso dell’anno appena trascorso. Ecco la lista e la suddivisione per comparto.

Le immatricolazioni effettuate nel mese di dicembre 2022

Il mese di dicembre si è chiuso con un buon numero di immatricolazioni. Nello specifico, parliamo di 104.915 immatricolazioni (contro le 86.717 dello stesso mese dell’anno prima).

In totale facciamo riferimento a 1.316.702 di vetture immatricolate nell’anno che siamo appena lasciati alle spalle; un fattore, quest’ultimo, che fa registrare una perdita di oltre 141.000 unità rispetto al 2021, pari al -9,7%. Di conseguenza, appare inevitabile pensare al livello relativo al minimo storico di 1.304.500 vendite del 2013. E, come se non bastasse, sono andate male anche le auto elettriche.

Le auto elettriche sotto il 4%

Come accennato poc’anzi, anche per le vetture full electric (BEV) il 2022 non si è concluso nel migliore dei modi, difatti, possiamo annoverare solo 49.536 preferenze fra gli automobilisti italiani, pari al 3,7% (-0,9% rispetto al 2021).

Leggermente meglio per quanto concerne, invece, le ibride plug-in (PHEV), arrivate a 67.947 vendite, vale a dire il 5,1% del mercato, che, in termini percentuali, significa un +0,4% nel caso in cui ci trovassimo a confrontarlo con i dati a disposizione e relativi a quelli dell’anno precedente.

Se, invece, dovessimo osservare i dati del solo mese di dicembre, noteremmo che le BEV hanno registrato 4.598 immatricolazioni (4,3%) e le PHEV 5.473 vendite (confermando il 5,1% dell’anno).

Per quanto concerne, invece, gli altri sistemi di alimentazione, abbiamo potuto notare che nel 2022 le benzina è scesa del 2,2% (al 27,5% dell’immatricolato complessivo), mentre il diesel è calato del 2,6% (al 20% sul totale). Mentre, al contrario di quello che vi abbiamo riportato sino a ora, le altre ibride sono, invece, cresciute tanto da far registrare oltre 5 punti in più, grazie al 34,1% del mercato (9,1% le full hybrid e 25% le mild hybrid).

La top 10 delle elettriche vendute in Italia nel 2022

Ma, tornando nuovamente alla classifica, ecco che possiamo constatare ancora una volta che, la regina del mercato 2022 delle auto elettriche vendute, è stata senza dubbio la Fiat 500 che ha vantato ben 6.285 immatricolazioni, in termini percentuali significa 12,7%.

Dunque, dopo il marchio italiano in vetta alla classifica, ai gradini successivi troviamo quanto di seguito vi riportiamo: