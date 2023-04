Un ibrido tra Instagram e Pinterest col feed di TikTok. Forse non c’è una definizione migliore di questa per Lemon8, l’app social del momento, di cui tutti parlano Oltreoceano. Di proprietà di ByteDance, la stessa casa madre di TikTok, ha attirato su di sé l’attenzione in questi ultimi giorni per aver raggiunto la top 10 delle app più scaricate negli USA, dove prima d’ora non si era mai affacciata nemmeno tra le prime duecento. Un successo mediatico clamoroso, a cui hanno contribuito decine e decine di creator di TikTok con milioni e milioni di follower. E ora la domanda che più ricorre tra i giovani del nostro Paese è una sola: quando esce Lemon8 in Italia?

Lemon8: ecco quando dovrebbe arrivare in Italia

L’app social Lemon8 di ByteDance è disponibile al momento solo in alcuni Paesi, tra cui non figura l’Italia. Diversi rumor sembrano però confermare che non ci sarà da attendere ancora poi così tanto per lo sbarco della nuova app nel nostro Paese. Il mese da cerchiare in rosso dovrebbe essere maggio, quindi tra circa 3-4 settimane.

Il condizione rimane d’obbligo, visto che una data ufficiale ancora non c’è. La sensazione più diffusa però è che per il lancio globale dell’app ByteDance attenda la decisione del Congresso degli USA, una scelta che a meno di clamorosi colpi di scena appare già scritta e che si traduce nel ban di TikTok dal territorio degli Stati Uniti d’America.

La conseguenza diretta del ban sempre più probabile di TikTok negli USA dovrebbe essere un’accelerazione nel lancio di Lemon8 in tutti quei Paesi dove oggi ancora non è disponibile. Negli stessi Paesi dove il destino di TikTok non sarebbe più così certo come in passato.

Non ci resta quindi che aspettare. Di certo, nell’eventualità di un ban di TikTok, nessuno si sentirebbe di garantire allo stesso modo il futuro di Lemon8. Ma questo ByteDance sembra già averlo messo in conto. O almeno questo è quanto suggerisce la logica delle cose.