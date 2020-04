In questo periodo di estrema emergenza Coronavirus, il tessuto sanitario italiano sta dando una prova di enorme coraggio e competenza. Nonostante i numeri importanti di pazienti ricoverati in terapia intensiva, medici, inferiori ed operatori del 118, stanno facendo di tutto (compresi turni di lavoro massacranti) per offrire sostegno, supporto e assistenza a migliaia di malati sparsi in tutta Italia.

130 fra medici e specialisti a disposizione

In queste ore il portale idoctors.it, utile per la prenotazione online di una visita medica, offre a tutti un team con 130 medici per ottenere video consulti gratuiti su più di 30 specialità, il tutto senza costi e direttamente dalla propria abitazione. Sappiamo, infatti, che in questi giorni è molto complicato muoversi da casa, soprattutto per chi soffre di patologie.

Come ottenere video consulti gratuiti

Ecco i passi da seguire per accedere ai video consulti:

collegarsi a questa pagina;

selezionare il professionista di cui si ha bisogno fra quelli disponibili;

prenotare il video consulto;

attendere la ricezione di una email contenente il link per parlare con lo specialista all’orario concordato.

Vi ricordiamo che per partecipare al video consulto basta uno smartphone o un computer, una connessione ad Internet (meglio se in Wi-Fi), una telecamera e microfono. In caso il PC di casa non dovesse disporre di webcam e microfono, va bene utilizzare il proprio smartphone.

Non è richiesto installare alcun software aggiuntivo ed è anche possibile condividere referti o altri documenti in formato digitale; basta anche una foto degli stessi, purché sia chiara e leggibile.

Noi di TuttoTech ringraziamo di cuore i medici e gli specialisti che offrono la propria competenza a titolo gratuito, anche solo per dare un parere secondario o ricevere indicazioni sul corretto percorso terapeutico da intraprendere.