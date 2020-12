Termini come smartwatch ormai sono all’ordine del giorno e identificano qualsiasi tipo di prodotto a forma di orologio capace di fare qualche cosa di “intelligente”, qualche cosa in più rispetto agli orologi classici che segnano l’ora e magari la data.

Senza dubbio è il termine appropriato per definirli, però ci sono alcuni di loro che sono così ben fatti che io preferisco definirli compagni di viaggio, di vita, perché danno quel qualcosa in più che fa comodo ed è d’aiuto nella vita e nelle avventure di tutti i giorni senza strafare, col rischio di fare mille cose inutili fatte male (un po’ com’è per i Pixel di Google e non è un caso che io possieda un Pixel 5, fedele compagno di vita).

E in quest’ottica si inserisce con prepotenza Amazfit GTR 2, prodotto di punta di Amazfit annunciato verso la fine di settembre. Ce l’ho al polso (e non lo toglierò più, se non per far posto al modello successivo) da qualche settimana e posso dirvi che è un estremo piacere utilizzarlo, in modo particolare dopo aver indossato per oltre un anno il modello precedente rispetto a cui è un upgrade sotto ogni punto di vista.

E dopo un po’ di settimane è giunto il momento di raccontarvelo perché finalmente mi son fatto un’idea matura di lui; è bene che sappiate che questa non sarà la solita recensione tecnica con un bla bla bla di specifiche e cose che può e non può fare perché tutto questo c’è sul sito dell’azienda e in giro, piuttosto sarà qualche cosa di diverso che racconta come un oggetto del genere, che funziona bene, può fare comodo nella concretezza di tutti i giorni.

È bello, è resistente ed è leggero

Sembrano aspetti scontati, ma non è così. Un prodotto che si presenta con questo biglietto da visita mette subito le cose in chiaro e pretende di essere al polso sempre, in ogni occasione. E così è, perché Amazfit GTR 2 possiede un look moderno-misto-classico e sobrio che sta bene con vestiti eleganti, sportivi, casual e con qualsiasi tipo di abbigliamento, è leggero e compatto così da non dar mai fastidio e, dulcis in fundo, è resistente alle immersioni in acqua, al sudore, agli urti e allo stress di tutti i giorni, grazie soprattutto alla cassa in metallo e vetro. Per fare sport lui c’è, per un matrimonio lui c’è, per una festa elegante lui c’è, per una nuotata lui c’è, per tutti i giorni lui c’è e c’è praticamente sempre perché è adatto a ogni tipo di attività e sta bene con l’abbigliamento per qualsiasi tipo di occasione. Io non lo tolgo mai, nemmeno per dormire e fare la doccia.

Bene, ma poi che cosa mi dà nella vita?

Ok, è un prodotto ben realizzato e mi piace, anche se i gusti essendo personali quanto detto sopra potrebbe lasciare il tempo che trova, ma perché tenerlo al polso? La risposta è pressoché ciò che dicevo all’inizio. Amazfit GTR 2 è uno smartwatch che possiede tutto ciò che serve nella vita quotidiana, senza cose inutili che fanno figo ma che non saranno mai usate, e funziona bene, cioè è affidabile. E anche queste cose non sono da dare per scontate perché ci sono tanti prodotti, concorrenti ma anche in casa, che funzionano male o funzionano solo parzialmente.

Lui mi è utile per allenarmi tracciando l’attività fisica, per tenere sotto controllo gli aspetti principali di salute (soprattutto lo stress), per parlare al telefono, per ascoltare la musica mentre corro, per leggere le notifiche e i messaggi in un attimo, per svegliarmi la mattina, per ricordarmi di fare una cosa e per varie altre attività giornaliere. Lui c’è sempre e c’è sempre con concretezza e affidabilità, non mi lascia mai a piedi, è sempre pronto e, soprattutto, è sempre accurato in ogni cosa che registra, misura e fa. Cioè è quel qualche cosa che ho dimenticato di avere addosso subito dopo averla indossata e che ricordo di tenere al polso solo quando ne ho bisogno, senza pregare chissà quale santo affinché funzioni, ci sia quella cosa che mi serve fra le mille e inutili voci del menù e sia pronto all’uso.

Poi racchiude tanta qualità e completezza a livello software e di sensori e questo fa sì che sia valido sempre e che abbia sempre qualche cosa di utile da aggiungere durante le attività quotidiane. E cosa importante è che possiede un display AMOLED pazzesco per brillantezza dei colori e luminosità, il che è l’ideale per essere usato anche sotto la luce diretta del Sole. Ciò che voglio trasmettere è che è quel tipo di prodotto semplice, completo delle funzioni che davvero servono a chi lo indossa durante il giorno, pronto all’uso sempre e affidabile: cioè è quello che, secondo me, un prodotto del genere dovrebbe essere e dare a chi ne fa uso, stop.

La direzione presa dalla maggioranza degli smartwatch è quella di essere degli smartphone in miniatura da avere al polso e questo spesso si traduce in prodotti di dubbia qualità e utilità, mentre io penso che dovrebbero mantenere la distanza dagli smartphone ed essere quel qualche cosa in più che ne estende le funzionalità e che può far comodo nelle attività che si svolgono nella vita. E in questo senso Amazfit GTR 2 è fantastico ed è il motivo per cui lo adoro. Certo, poi se si cerca un prodotto, che ne so, che abbia Google Pay, che permetta di navigare tramite browser e Wi-Fi e fare altre cose varie allora lui non fa al caso. Per la mia idea di smartwatch, che è di essere un compagno di vita, al contrario, lui è perfetto e rispecchia a pieno ciò che deve essere.

E la batteria dura tanto, non scherziamo

E poi, signori, qui c’è ben poco da opinare. Tralasciando numeri e variabili, che sono scoccianti e ripetitivi, questo cosino possiede un’autonomia che la stragrande maggioranza della concorrenza non vede nemmeno col binocolo. C’è da dire che non è eccezionale come quella del modello precedente, devo essere sincero, però utilizzandolo quasi a pieno delle sue potenzialità (ebbene sì, non uso sempre tutte le sue funzioni insieme, delle volte non ho bisogno di alcune di loro) per la maggior parte del tempo mi garantisce senza grattacapi una ventina di giorni di autonomia.

E penso che per un prodotto di questo tipo un’autonomia come si deve sia fondamentale perché deve essere al polso sempre e non può finire sotto carica ogni 2-3 giorni, o peggio 1 o più volte al giorno. E anche sotto questo punto di vista è promosso, per quanto mi riguarda, perché mi garantisce affidabilità e concretezza, aspetti importanti nella quotidianità. Già la vita, molto spesso, è complicata, se poi devo avere anche il pensiero, che potrebbe trasformarsi in ansia e stress a lungo andare, di stare a fissare la percentuale della batteria e di ricaricare lo smartwatch spessissimo allora ecco che perde completamente il suo significato di “compagno d’avventura” e di prodotto “intelligente”, ideato per aiutare, semplificare ed essere sempre presente.

Sì, senza ma

Tranquilli, siamo arrivati alla fine del discorsone (che chiudo per correttezza e perché in fin dei conti è una recensione e non un editoriale, ma ci sarebbero tanti bei discorsi succulenti da fare al riguardo). Tiriamo le somme, le brevi somme. Chi cerca un prodotto con quella funzione lì, maggiore completezza o qualche cosa di particolare è meglio che guardi altrove perché lui non è il top in questo, mentre chi cerca uno smartwatch che incarni l’idea di “orologio intelligente” allora acquistando Amazfit GTR 2 farà centro e si ritroverà al polso esattamente ciò che gli serve, come gli serve e quando gli serve.

Difetti? Non mi pare ne abbia perché finora è stato impeccabile e ciò che posso sottolineare, a voler essere pignolo, è l’imperfetta, ancora, traduzione di molte voci in lingua italiana, ahimè. Certo, possiede tante mancanze, ma qui torniamo al discoro fatto poco fa perché lui non è il più completo e il top della sua categoria, ma è un prodotto diverso con una filosofia a sé. Chi lo compra sa che cosa compra, per cui… Comunque la cosa è semplice ed è ancora più semplice considerando che fra la miriade di modelli in circolazione, peggiori o migliori che siano, è quello con il prezzo più giusto e abbordabile, poiché, dopotutto, costa 169,90 euro in Italia sull’e-shop di Amazfit.

