A fine agosto Suunto ha presentato Race 2, uno sportwatch svelato in coppia con le cuffie a conduzione ossea Wing 2. Del primo ve ne abbiamo parlato nella relativa recensione, mentre delle seconde vi raccontiamo la nostra esperienza d’uso nei paragrafi qui di seguito. Sono un paio di cuffie open ear di fascia medio-alta, un prodotto che vanta alcune funzioni interessanti e risulta ideale per chi fa sport all’aperto, soprattutto in questo periodo con il ritorno dell’ora solare e le giornate più corte.

Design, materiali e caratteristiche delle cuffie Suunto Wing 2

È un prodotto fatte bene, di qualità, di fascia premium. Lo si nota subito aprendo la confezione, che nasconde un paio di cuffie solide ma morbide al tatto e molto flessibili, pur senza senza quella sensazione di fragilità e delicatezza che altri prodotti simili spesso restituiscono. Apprezzabile anche la finitura gommosa che ricopre l’intero corpo delle cuffie, realizzate in silicone con una struttura in lega di titanio, finitura funzionale per limitare i movimenti anche con il sudore o la pioggia battente, che è anche piacevole al tatto.

Le Suunto Wing 2 sono un paio di grammi più pesanti rispetto alle antenate, anche un pelo più grandi. Differenze praticamente impercettibili ma che sono risultate utili al produttore per offrire un paio di ore in più di autonomia, che per un prodotto simile vale senza dubbio quei due grammi in più. Vantano inoltre una certificazione IP66 contro acqua e polvere, ma non sono impermeabili abbastanza da poter essere usate per nuotare, purtroppo. Per i nuotatori l’azienda ha tuttavia un prodotto fatto apposta: le Suunto Aqua.

Ma sono comode da indossare e usare? Molto. Anche per chi indossa gli occhiali (come chi scrive) il comfort è molto elevato, la pressione sulle ossa craniche non è eccessiva, forse un po’ leggera, pur essendo al contempo buona la stabilità. Sono fattori abbastanza soggettivi perché dipendono molto dalla conformazione della testa e dalla propria fisionomia ma dobbiamo ammettere che da questo punto di vista ci hanno soddisfatto. Abbiamo apprezzato molto anche il sistema di illuminazione smart, un extra davvero prezioso per un prodotto simile e, fra l’altro, ben integrato a livello software, come vedremo poi.

Per quanto riguarda poi i controlli, le Suunto Wing 2 sono dotate di tre pulsanti fisici: due su un lato nello spazio più abbondante che contiene le batterie, e uno sull’altro in prossimità dell’altoparlante. Sono comodi da usare e personalizzabili nelle funzioni tramite l’app companion Suunto di cui parleremo più avanti.

Le caratteristiche chiave

Suunto Wing 2 in breve dimensioni e peso: 103 x 126 x 47,6 mm; 35 grammi

materiali: silicone e lega di titanio

impedenza: 6Ω ± 15%

gamma di frequenza: 20 Hz～20 kHz

sensibilità: 117 dB @ 1 kHz -10 dBFS

T.H.D.: <5% 300 HZ – 4 kHz

certificazione di resistenza IP66

sistema di illuminazione smart a LED

cancellazione del rumore del vento fino a 30 km/h

connettività: Bluetooth 5.3 (multipoint) e NFC

formati audio supportati: A2DP, AVRCP, HDP, HSP

codec audio supportati: SBC, APTX Adaptive

batteria: autonomia: circa 10 ore, 30 ore con power bank (in entrambi i casi con volume al 60% riproducendo Hotel California in formato SBC) ricarica: circa un’ora le cuffie, circa un’ora e mezza il power bank, tramite USB-C

in confezione: cuffie, cavo di ricarica USB-C, power bank e una custodia

Come suonano le Suunto Wing 2

Suonano bene, meglio di quanto ci aspettassimo. Sono delle cuffie a conduzione ossea, ragione per cui non bisogna aspettarsi una resa e un volume paragonabili agli auricolari e alle cuffie più comuni. Perché non occludono il condotto uditivo, ma i loro altoparlanti sono esterni e sfruttano le ossa degli zigomi per trasmettere l’audio. Servono, in sostanza, per non isolare l’utente da ciò che lo circonda, un aspetto fondamentale per avere maggiore consapevolezza e fare sport in sicurezza.

L’audio è tuttavia buono e godibile, il volume elevato abbastanza, in particolare attivando la modalità audio Outdoor, che aumenta un po’ i livelli di sensibilità. È il profilo adatto per ambienti esterni e rumorosi, quello che sposta l’equalizzazione sulle alte frequenze. Viceversa, attivando la modalità audio Normale il profilo è più piatto, ma equilibrato, con un volume massimo di un buon 30% inferiore.

Le abbiamo usate sia per ascoltare della musica di diversi generi che dei podcast, sia camminando che correndo. In tutti i casi ci hanno soddisfatto. Ottime e chiare anche le telefonate, grazie alla tecnologia antivento che ne riduce il rumore fino a 30 km/h e grazie ai due microfoni di qualità. Una chicca? I controlli con i movimenti della testa.

Funzioni smart e app Suunto

Come anticipato, le Suunto Wing 2 vantano alcune funzioni smart interessanti. Fra queste, i citati controlli con i movimenti della testa, un’opzione che permette di rispondere o rifiutare le chiamate annuendo o scuotendo la testa per due volte, rispettivamente, stesso movimento, quest’ultimo, con cui passare al brano successivo. Ecco, sembra una piccolezza ma è, a nostro avviso, una grande comodità perché permette di mantenere il ritmo e di non perdere la concentrazione o, semplicemente, di gestire la riproduzione e le chiamate anche nelle situazioni più concitate in cui si hanno le mani occupate; per esempio impugnando i bastoncini durante una corsa o una camminata in montagna.

È forse ancora più utile il sistema di illuminazione smart. Su entrambi i lati delle cuffie ci sono dei LED rossi che garantiscono visibilità e maggiore sicurezza, sistema di illuminazione personalizzabile dall’app Suunto con cui si può scegliere se lasciarli sempre accesi, attivare le opzioni a intermittenza (Intermittente o SOS, cambia la frequenza di accensione/spegnimento), la sincronizzazione con la cadenza della corsa o “Svolta e frenata”, opzione utile soprattutto per i ciclisti perché attiva l’illuminazione quando si ruota la testa per controllare il traffico e in caso di frenata improvvisa. Un sistema ben fatto, che funziona bene e che, a nostro avviso, dovrebbe essere montato su tutte le cuffie sportive, a conduzione ossea e non.

Le Suunto Wing 2 sono dotate inoltre di altre funzioni minori, come i promemoria per l’affaticamento del collo e la valutazione della mobilità del collo o del salto, con cui valutare la flessibilità della sezione cervicale della colonna vertebrale e l’affaticamento neuromuscolare, rispettivamente. Molto utile anche la connettività multipoint (per connetterle a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente) e la possibilità di collegare le cuffie direttamente allo sportwatch Suunto Race 2, per ascoltare la musica e ricevere in tempo reale i feedback sulle proprie prestazioni, tra cui le informazioni sui tempi, la distanza e la durata della sessione di allenamento. Sono tutte funzionalità attivabili e gestibili dall’app companion Suunto, un’applicazione compatibile con smartphone Android e iPhone fatta molto bene con cui è possibile inoltre personalizzare i pulsanti fisici e aggiornare le cuffie.

Autonomia e ricarica

Fino a 12 ore più altre 24 sfruttando la carica extra del power bank sono tante. Come anticipato, rispetto alle Wing di precedente generazione durano di più e, in una situazione d’utilizzo tipico (con volume al 60% riproducendo Hotel California in formato SBC), promettono circa 10 ore di riproduzione continuativa, complessivamente 30 ore con il power bank.

È quanto dichiara Suunto per le Wing 2, dati in linea con i nostri test, solo leggermente inferiori. Numeri che bastano e avanzano per la maggior parte delle situazioni, ultraciclismo e altre specialità simili di lunga durata a parte. Il fatto che il power bank sia piccolo e leggero è un altro valore aggiunto a cui sommare inoltre la scelta di evitare sistemi di ricarica proprietari preferendo invece delle comuni porte USB-C, presente sia nel power bank che nelle cuffie stesse. E a proposito di ricarica, le cuffie impiegano circa un’ora per ricaricarsi completamente, il power bank una mezz’ora in più.

Considerazioni finali

Dunque, avrete intuito che ci sono piaciute molto. Ci sono piaciuti i materiali e il design, come suonano e l’autonomia e, non da ultimo, le funzioni smart che rendono le Suunto Wing 2 un dispositivo di sicurezza che, per chi si allena di al calar del sole, può tornare molto utile. Certo, non sono economiche considerando i 169,99 euro di listino ma, a nostro avviso, è un prezzo giusto considerando quello che offrono.

Pro: Design e materiali



Sistema di illuminazione



Opzioni di personalizzazione



App companion



Comfort



Autonomia Contro: Prezzo un po' alto