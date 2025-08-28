A quasi due anni di distanza dal lancio di Wing e Race, con in mezzo la versione più piccola di quest’ultimo lanciata a giugno 2024, Suunto ha presentato nelle scorse ore le nuove generazioni. Suunto Race 2 è un nuovo sportwatch, un orologio sportivo di fascia medio-alta molto completo. Sono invece un paio di cuffie a conduzione ossea le Suunto Wing 2, un prodotto dedicato anch’esso agli sportivi. Eccone una panoramica.

Suunto Race 2: novità, caratteristiche e funzionalità

Suunto Race 2 è uno sportwatch che, nella gamma dell’azienda finlandese, si posiziona tra il più economico (e recente) Run e il più costoso (e datato) Vertical. Sono diverse le novità che lo distinguono dal modello precedente, di cui rappresenta una versione più matura e al passo coi tempi. Iniziamo proprio da qui.

Le novità di Suunto Race 2: cosa cambia e cosa no

Rispetto a Suunto Race, il nuovo modello vanta innanzitutto uno schermo più grande, da ben 1,5″ anziché da 1,43″, un pannello della stessa tecnologia AMOLED e con la medesima risoluzione di 466 x 466 pixel, con funzione always-on display e luminosità automatica basata su un sensore dedicato, che nella nuova generazione raggiunge tuttavia un picco superiore di 2.000 nit (secondo il noto sito specialistico dcrainmaker.com).

Ciò nonostante la scocca di Suunto Race 2 conserva i 49 mm di diametro, dettaglio che riduce di conseguenza le cornici del display rendendolo più accattivante e moderno. Sia lo spessore che il peso sono perfino inferiori: 12,5 mm contro i 13,3 e 76 grammi (65 la versione in titanio) invece degli 83 (69 in titanio) del vecchio modello.

Non cambiano invece i materiali utilizzati: acciaio inossidabile o titanio per la ghiera, cristallo zaffiro per la lente che protegge lo schermo e poliammide rinforzata con fibra di vetro per la cassa. I cinturini sono in silicone, in entrambi i casi con passo da 22 mm. Come il precedente modello, è resistente alle immersioni in acqua fino alla profondità di 100 metri.

Altra novità significativa riguarda il sensore cardio, aggiornato rispetto a quello del modello precedente (da molti criticato per la scarsa accuratezza), come è diverso anche il sistema di ricarica magnetico.

Altrettanto importanti i miglioramenti di Suunto Race 2 promessi in termini di durata della batteria; non è chiaro se legati alla presenza di una batteria più grande (improbabile considerando lo spessore e il peso inferiori del nuovo modello) o a una migliore ottimizzazione software. Comunque, qui di seguito i dati dichiarati da Suunto nelle diverse situazioni d’uso (tra parentesi i dati del modello precedente):

modalità smartwatch fino a 18 giorni (16)

modalità standby fino a 30 giorni (26)

modalità allenamento con GNSS tutti i sistemi + multibanda fino a 55 ore (50)

modalità allenamento con GNSS tutti i sistemi + multibanda fino a 65 ore (65)

modalità allenamento con GNSS a risparmio energetico fino a 200 ore (200)

Per il resto, la dotazione di sensori si Suunto Race 2 è altrettanto completa, considerando la presenza di cardiofrequenzimetro con saturimetro, bussola digitale, altimetro barometrico, oltre ai principali sistemi satellitari di geolocalizzazione, fino a 4 diversi in simultanea: GPS a doppia frequenza L1 e L5, GLONASS, Galileo, QZSS e Beidou.

Ci sono inoltre 32 GB di memoria interna per archiviare mappe e attività (ma non la musica, che è possibile controllare dal dispositivo ma senza la connessione diretta con i servizi di streaming come Spotify, Apple Music e simili) e, finalmente la possibilità di collegare più sensori dello stesso tipo (per esempio, chi usa due bici può connettere entrambi i power meter per registrarne i dati relativi senza).

Le funzioni software

Suunto Race 2 è uno sportwatch che, come intuibile dal nome si rivolge ad atleti e a persone attive alla ricerca di un prodotto che li supporti per gli allenamenti e lo sport in generale. Sono infatti tante le funzioni sportive dedicate, a partire dalle oltre 115 modalità sport installate, 20 in più rispetto al modello precedente, a cui si aggiungono varie opzioni e metriche specifiche con cui analizzare e gestire l’attività fisica in vario modo.

C’è la funzione Suunto Coach basata sull’intelligenza artificiale, basata sul carico e i precedenti allenamenti registrati con l’orologio, già presente sul modello precedente oltre alla nuova ClimbGuidance, per gestire l’altitudine e i terreni tecnici. Da segnalare anche Suunto ZoneSense con cui monitorare l’intensità degli allenamenti in tempo reale e le mappe con le quali seguire i percorsi e orientarsi.

Sport a parte, Suunto Race 2 è dotato inoltre di varie funzioni per monitorare la salute, fra cui l’analisi della frequenza e della variabilità della cardiaca cardiaca, dello stress e dell’ossigenazione del sangue 24 ore su 24. Presente anche la funzione di monitoraggio del sonno, delle calorie bruciate, dei passi, dei piani saliti e del livello di risorse giornaliero.

Non è particolarmente ricco il comparto di funzioni smart, comprensibile essendo uno sportwatch. Ma permette comunque di visualizzare e di rispondere alle notifiche dello smartphone Android collegato (niente iOS) con delle risposte precompilate, abilitare la condivisione delle attività con servizi terzi come Strava o TrainingPeaks, visualizzare il meteo, o come anticipato, controllare la riproduzione musicale del telefono e di collegarsi direttamente alle cuffie Suunto Wing 2.

Immagini di Suunto Race 2

Previous Next Fullscreen

Le cuffie a conduzione ossea Suunto Wing 2

Sono delle cuffie a conduzione ossea, ovvero un dispositivo con cui ascoltare la musica durante gli allenamenti in sicurezza, senza perdere la consapevolezza dell’ambiente circostante, cioè dei suoni e dei rumori. È possibile perché cuffie come le Suunto Wing 2 non occludono il condotto uditivo, ma i loro altoparlanti sono posizionati esternamente e sfruttano le ossa degli zigomi per trasmettere l’audio.

Rispetto alla precedente generazione, hanno una certificazione contro acqua e polvere IP66 (anziché IP67) e sono leggermente più grandi e più pesanti:

Wing 2 : 103 x 126 x 47,6 mm, 35 grammi

: 103 x 126 x 47,6 mm, 35 grammi Wing: 102,5 x 126,5 x 46,5 mm, 33 grammi

Ne beneficia l’autonomia, che arriva fino a 12 ore continuative (invece di 10), che diventano 24 (invece di 20) sfruttando la carica extra del power bank incluso in confezione. Le prime si ricaricano completamente in un’ora, pur supportando la ricarica rapida, il secondo in un’ora e mezza, tramite USB-C.

Tra le particolarità delle Suunto Wing 2 c’è la cancellazione del rumore anti-vento, un sistema di illuminazione smart che reagisce in base ai propri movimenti (va al ritmo della propria corsa e lampeggia ruotando la testa) ed è personalizzabile tramite l’app Suunto.

Come anticipato, è possibile collegare le cuffie direttamente a Suunto Race 2 per ascoltare la musica e ricevere i feedback sulle proprie prestazioni in tempo reale, incluse alcune informazioni su tempi, distanza e durata.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità

Sia Suunto Race 2 che Wing 2 sono già acquistabili in Italia. Lo sportwatch costa 499 euro nella versione Stainless Steel, ovvero quella con la ghiera in alluminio è disponibile nei colori Coral Orange, All Black, Wave Blue e Feather Gray (l’unica versione con un colore diverso dell’orologio stesso, perché sono tutte nere con il solo cinturino che cambia di colore). Suunto Race 2 in versione Titanium costa invece 599 euro e arriva nelle opzioni Titanium Black e Titanium Trail, anche in questo caso tra le due cambia solo il colore del cinturino.

Per inciso, entrambe le versioni costano 50 euro in più di listino rispetto al modello di precedente generazione. Non cambia invece il prezzo per Suunto Wing 2, cuffie che arrivano sul mercato italiano nei colori Black e Coral Red a 169 euro.

È possibile acquistarli direttamente sul sito del produttore oppure comprarli su Amazon e presso altri rivenditori terzi autorizzati: