Nella giornata di oggi, 24 dicembre, Suunto ha presentato sul mercato un nuovo paio di cuffie a conduzione ossea. Si chiamano Suunto Aqua e, come intuibile, sono impermeabili e pensate per chi nuota, per allenarsi in piscina o in acque libere con della musica, un podcast o un audiolibro. Eccone una panoramica.

Caratteristiche, funzioni e design delle cuffie Suunto Aqua

Non è una prima volta per Suunto, azienda finlandese conosciuta soprattutto per i suoi sportwatch e che poco più di un anno fa aveva lanciato Wing, un altro paio di cuffie a conduzione ossea che sono a catalogo insieme alle più economiche Sonic.

Sia quelle che queste nuove Suunto Aqua sono dei prodotti pensati per ascoltare contenuti audio in sicurezza, anche durante gli allenamenti, senza perdere la cognizione dell’ambiente circostante. Come? Non occludono il condotto uditivo, gli altoparlanti sono esterni e usano le ossa degli zigomi per trasmettere l’audio, come fanno altre cuffie di questo tipo: in redazione abbiamo provato le AirAux AA-BTS7 e le HAYLOU PurFree BC01, per esempio.

Ma torniamo alle Suunto Aqua, delle cuffie a conduzione ossea con due microfoni con sistema di riduzione del rumore ambientale, la funzione vivavoce, il Bluetooth 5.3 e 32 GB di memoria interna per archiviare musica, podcast e audiolibri internamente, contenuti audio provenienti da servizi di streaming come Amazon Music, Apple Music o audiobookstore.com.

Sono 10 le ore di autonomia promesse, che diventano 30 con il supporto del caricabatterie (power bank) in dotazione. Serve invece meno di un’ora per ricaricarle completamente, ma già con 10 minuti sono in grado di offrire 3 ore di riproduzione, numeri dichiarati dal produttore, che tuttavia non ha contestualizzato meglio indicando gli scenari di utilizzo.

Le cuffie Suunto Aqua sono pensate soprattutto per i nuotatori, dicevamo, ai quali offrono oltre alle funzioni audio, anche delle funzionalità peculiari per tenere traccia delle nuotate, analizzare la postura delle bracciate, l’inclinazione della testa, la frequenza del respiro e il tempo di scivolamento. I dati relativi vengono mostrati nell’app companion Suunto, insieme a quelli legati alle funzioni per monitorare la mobilità del collo e l’affaticamento muscolare.

Caratteristiche principali delle Suunto Aqua: dimensioni: 95 x 128 x 47 mm

peso: 35 grammi

certificazione di resistenza all’acqua: IP68 (alla profondità di 5 metri, per due ore)

temperature di esercizio: da -20°C a 60°C

risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz

formati audio supportati: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

codec audio: SBC, APTX Adaptive

doppio microfono con riduzione del rumore ambientale

Bluetooth 5.3 con multipoint

autonomia: 10 ore con una ricarica, 30 con power bank

in confezione: cuffie, cavo di ricarica, power bank, sacchetto e tappi per le orecchie

colori: nero e blu lime

Previous Next Fullscreen

Suunto Aqua: prezzo e disponibilità

Le cuffie Suunto Aqua sono già disponibili all’acquisto in Italia, in vendita al prezzo di 199 euro. Si possono comprare direttamente sul sito di Suunto, ma prossimamente dovrebbero arrivare anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi autorizzati.