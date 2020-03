Disney+ è quasi arrivato in Italia, e TIM ha deciso di dedicare la promozione Mondo Disney+ al servizio di streaming unendo il proprio TIMVISION PLUS: parliamo infatti di 3 Euro al mese per utilizzare entrambi i servizi, con in più i primi 3 mesi completamente gratuiti.

La promozione, attivabile dal 24 marzo e fino 24 maggio 2020, permetterà di godere di uno sconto sostanziale nell’abbonamento ai due servizi; infatti invece di pagare 11,99 Euro al mese (5 Euro per TIMVISION PLUS e 6,99 Euro per Disney+), si avrà diritto ad uno sconto dell’intera cifra per i primi 3 mesi, e di 8,99 Euro al mese per i mesi successivi.

L’offerta è dedicata ai già clienti TIM per la linea fissa, e il pagamento del canone mensile avverrà direttamente in bolletta; è possibile attivarla online, nei negozi TIM, chiamando il 187 oppure direttamente dal TIMVISION Box.

Dopo l’attivazione arriverà un SMS di conferma per attivare Disney+, per il quale sarà necessario creare un account da poter utilizzare per accedere al servizio da TIMVISION Box, Smart TV, Smartphone, Tablet e PC.

La promozione è usufruibile anche dagli utenti che hanno già attivato un abbonamento Disney+, sia mensile che annuale; potete trovare tutte le informazioni su come procedere alla disattivazione dell’abbonamento in corso nella pagina dedicata del sito di TIM.

Disney+ offre un catalogo davvero ampio di tanti prodotti del colosso dell’animazione e non solo: trovate maggiori dettagli nel nostro articolo dedicato.