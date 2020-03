Mancano ormai tre settimane al lancio italiano di Disney+, il servizio di streaming del colosso dell’intrattenimento, e sono molti gli utenti che si chiedono quali siano i dispositivi che possono essere utilizzati per riprodurre i tantissimi contenuti del catalogo.

È la stessa compagnia americana a fornirci l’elenco completo dei dispositivi e delle piattaforme compatibili con Disney+, ma va detto che ci sono alcune assenze illustri, come ad esempio i dispositivi Amazon, FireTV Stick su tutti. È comunque possibile che nei prossimi giorni la lista venga aggiornata con ulteriori piattaforme.

Negli USA infatti è disponibile l’applicazione specifica per i prodotti Amazon, quindi non è ancora il momento di disperarsi. Oltre a smartphone e tablet sono comunque parecchie le piattaforme per le quali sarà disponibile il client ufficiale di Disney+ e ora andiamo a scoprirle insieme.

Disney+ su browser

Partiamo subito col ricordare che su dispositivi mobili sarà necessario installare l’applicazione apposita, visto che non sarà possibile usufruire della piattaforma attraverso i normali browser. Sono solo tre le piattaforme supportate, Windows, macOS e Chrome OS, mentre per Linux al momento non esiste supporto.

Windows Chrome 75+ su Windows 7 e successivi Edge su Windows 10 Firefox 68+ su Windows 7 e successivi Internet Explorer 11 su Windows 8.1 e successivi

macoS Safari11+ su macOS 10.12 e successivi Chrome 75+ su macOS 10.10 e successivi Firefox 68+ su macOS 10.9 e successivi

Chrome OS Chrome OS a partire dalla versione 79



I sistemi operativi non indicati, così come i browser delle smart TV, non consentono di guardare Disney+.

Disney+ su smartphone e tablet Android e iOS

Android (tablet e smartphone) dalla versione 5.0 Lollipop in poi

(tablet e smartphone) dalla versione 5.0 Lollipop in poi iOS/iPadOS dalla versione 11.0 in poi

Potete utilizzare i link sottostanti per scaricare l’applicazione Disney+ dai rispettivi app store.

Disney+ su smart TV

Android TV e box TV con Android 5.0 Lollipop e successivi

con Android 5.0 Lollipop e successivi LG WebOS sulle smart TV dal 2016 in poi o con WebOS 3.0 e successivi

sulle smart TV dal 2016 in poi o con WebOS 3.0 e successivi Samsung Tizen sulle smart TV dal 2016 in poi che utilizzano una qualsiasi versione di Tizen

Disney ricorda che per ottenere la massima qualità è necessario utilizzare cavi HDMI in grado di supportare contenuti digitali a banda larga, mentre per i contenuti 4K e HDR è necessario il supporto HDCP 2.2

Disney+ su console e altri dispositivi

Apple AirPlay su TV compatibili con AirPlay 2, Apple TV di terza e quarta generazione, Apple TV con tvOS 11.0 e successivi

su TV compatibili con AirPlay 2, Apple TV di terza e quarta generazione, Apple TV con tvOS 11.0 e successivi Google Chromecast da iOS, Android o browser Chrome e la trasmissione da Chromecast (tutte le versioni), Google Nest Hub, Google Nest Hub Max, Vizio Smart TV con Chromecast integrato e dispositivi Android TV

da iOS, Android o browser Chrome e la trasmissione da Chromecast (tutte le versioni), Google Nest Hub, Google Nest Hub Max, Vizio Smart TV con Chromecast integrato e dispositivi Android TV Sony PS4 tutte le varianti (Classic, Pro e Slim)

tutte le varianti (Classic, Pro e Slim) Microsoft Xbox One tutte le varianti (One, One S e One X)

Questo è dunque l’elenco completo dei dispositivi compatibili con Disney+, per i quali è quindi presente l’applicazione nativa o è consentita la fruizione tramite browser. Al momento si tratta di una lista suscettibile ad aggiornamenti e variazioni che potrebbero arrivare prima del lancio.

Vi ricordiamo infine che avete tempo fino al 23 marzo per approfittare dello sconto di lancio di Disney+ che vi permetterà di pagare il servizio 4,99 euro al mese per il primo anno.