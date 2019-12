Uno dei programmi televisivi più seguiti al mondo torna su Amazon Prime Video: è la volta della quarta stagione di The Grand Tour, con protagonisti Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May.

Il trio britannico ha condotto per anni il programma televisivo Top Gear su BBC Two; nel 2015 però Clarkson venne licenziato dalla BBC, e da lì ebbe inizio l’avventura di The Grand Tour. Hammond, May e il produttore Andy Wilman abbandonarono anche loro la produzione, decisi a creare un nuovo programma. I big nel panorama dello streaming online, come Netflix e ITV, si mostrarono subito interessati ad ospitare e finanziare il nuovo format, ma come tutti sappiamo i diritti sono stati acquisiti da Amazon.

The Grand Tour ha delle sorprese in serbo per la quarta stagione, e per la prima volta vedremo i protagonisti lontani da auto e simili. Nello speciale intitolato Lupi di Mare i tre protagonisti intraprendono un viaggio tra Cambogia e Vietnam, in cui però le vere star sotto i riflettori sono le barche, e non le auto. Gli assi della guida (più o meno, se conoscete bene i personaggi NdR) indossano i berretti da marinai per diventare veri lupi di mare, cercando di navigare per 500 miglia lungo il corso d’acqua più iconico al mondo, il delta del Mekong.

Ovviamente non mancheranno gli elementi cardine della serie: la scelta dei veicoli, le sfide, i guasti ma soprattutto le disavventure che Clarkson, Hammond e May proveranno sulla loro pelle. Non mancheranno neanche le collisioni, ma non vogliamo fare spoiler su questo speciale, da gustare comodamente seduti sul divano di casa vostra.

Lo speciale di The Grand Tour della quarta stagione è disponibile alla visione su Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming online di proprietà del gigante delle vendite online, Amazon. Se siete curiosi di guardare la nuova stagione, sappiate che Amazon Prime Video è disponibile in prova gratuita per 30 giorni, ed è solo uno dei tanti vantaggi che sono contenuti all’interno dell’abbonamento Amazon Prime.

Chiudiamo l’articolo con il trailer ufficiale dello speciale The Grand Tour: Seamen.