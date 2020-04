Sky lancia lo sconto emergenza Coronavirus, molto atteso tra i clienti con i pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. Il taglio al costo dell’abbonamento è previsto solo per coloro che dispongono dei canali sportivi, decisamente poco sfruttati in questo periodo: scopriamo come richiedere lo sconto, che purtroppo non risulta automatico.

Come richiedere lo sconto emergenza Coronavirus Sky

“In questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino. Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20 euro al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto è valido dall’adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile.“

Questo il messaggio disponibile all’interno della sezione Fai da Te dell’account Sky degli abbonati ai pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. In questi giorni, vista la mancanza di contenuti in questi canali, la nota pay tv sta regalando alcuni film su Primafila (It: capitolo 2, Gli uomini d’oro e Ad Astra fino al 12 aprile) e ha attivato due nuovi canali, ma a quanto pare ha deciso di venire ulteriormente incontro ai clienti.

Come richiedere lo sconto emergenza Coronavirus Sky dunque? Potete recarvi alla sezione Fai da Te attraverso il sito web di Sky oppure l’app Sky Fai da Te per Android e iOS (disponibile gratuitamente sul Google Play Store e su App Store), entrare nella sezione “Promozioni” e premere su “Richiedi lo sconto”. Nel momento in cui stiamo scrivendo la sezione Fai da Te funziona solo parzialmente (a tratti risulta inaccessibile), ma probabilmente nelle prossime ore sarà possibile procedere senza grossi intoppi.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative Sky di questo momento di emergenza Coronavirus potete fare riferimento a questo link.

