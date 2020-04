In tempi di Coronavirus anche Sky scende in campo a fianco dei propri utenti. Infatti, dopo aver aperto l’intera programmazione per tutti i clienti abbonati, in queste ore il colosso annuncia che verranno attivati due nuovi canali Cinema per tutti gli abbonati satellite, fibra e digitale terrestre. Questi, completamente gratuiti ed attivi dal 4 al 30 aprile, sono suddivisi in Sky Cinema #IoRestoACasa 1 e Sky Cinema #IoRestoACasa 2.

Sky Cinema #IoRestoACasa 1 programmi

Il primo canale, disponibile al numero 310 di Sky e 471 sul digitale terreste, avrà in programmazione contenuti adatti a tutta la famiglia. Il palinsesto sarà caratterizzato dai film più recenti, titoli del passato e prime visioni come ad esempio “Il giorno più bello del mondo” di e con Alessandro Siani e “Mio fratello rincorre i dinosauri” con Alessandro Gassman e Isabella Ragonese.

La programmazione di Sky Cinema #IoRestoACasa 1 proporrà inoltre alcuni classici di Alberto Sordi, così come commedie indimenticabili del calibro di “Se scappi, ti sposo” con Julia Roberts e Richard Geere.

Sky Cinema #IoRestoACasa 2 programmi

Il secondo canale, disponibile al numero 311 di Sky e 473 sul digitale terrestre, sarà indicato ad un pubblico adulto. Il palinsesto vede titoli come ad esempio “Rambo – Last Blood“, l’intramontabile “Trilogia del dollaro” di Sergio Leone, “Il primo re” di Matteo Rovere, “Il traditore” di Marco Bellocchio, “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele Mainetti e tanti altri.

Entrambi i canali saranno disponibili anche su Sky Go per essere guardati su dispositivi mobile. Inoltre, per tutto il mese di aprile, gli abbonati satellite e fibra potranno guardare i canali Sport e quelli del pacchetto Famiglia senza costi aggiuntivi purché non abbiano già sottoscritto l’abbonamento ai due pacchetti.