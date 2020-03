L’attenzione verso le piattaforme di streaming video on demand è cresciuto a dismisura in questi giorni difficili. Una situazione che non esclude neanche Rakuten TV che, proprio per l’occasione, sta ampliando la propria offerta con più di 100 film e documentari gratis nel suo catalogo.

I nuovi film gratis su Rakuten TV

Alcune settimane fa vi avevamo parlato delle novità di marzo 2020 su Rakuten TV, e oggi vi aggiorniamo con i i 100 film e titoli che la piattaforma sta mettendo a disposizione gratuitamente per l’emergenza Coronavirus.

Una delle peculiarità di Rakuten TV è la sua sezione AVOD, acronimo di Advertising Video On Demand, e cioè una categoria che include contenuti visionabili gratuitamente ma con alcune interruzioni pubblicitarie.

Superano quota 100 tali titoli presenti e godibili senza pagare alcunché, disponibili nella sezione Free della piattaforma e contano sia film hollywoodiani, sia produzioni originali per bambini o altro.

Qualche esempio? Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi, La scelta con Michele Placido, Fair Game – Caccia alla Spia con Sean Penn e Naomi Watts, Sammy 2 – La grande fuga per i più piccoli, o altri contenuti incentrati su Leo messi, sul Cirque du Soleil o sulla natura come African Safari 3D.

Sono solo alcuni dei nomi che Rakuten TV è in procinto di lanciare in queste ore, gratuitamente ed eccezionalmente per il periodo che il nostro Paese sta vivendo.

