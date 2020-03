Il catalogo di Amazon Prime Video è in costante crescita, e mai come in questi tempi ci stiamo cibando di film, show televisivi e serie TV, insomma un po’ tutto quello che troviamo al suo interno. Dopo avervi parlato delle novità in arrivo ad aprile e a maggio 2020, quest’oggi un breve accenno ai contenuti da vedere in queste settimane di quarantena forzata sulla piattaforma di streaming video on demand di Amazon.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Delle quattro sezioni principali di Amazon Prime Video, quella che contiene le serie TV è senza dubbio la più battuta al giorno d’oggi. D’altronde il servizio di Jeff Bezos stesso sta spingendo parecchio su tale settore con tanti contenuti originali e new entry apprezzate.

Scorrendo in vetrina troviamo alcuni dei consigliati/nuovi titoli disponibili su Amazon Prime Video, come la celebre serie ospedaliera Scrubs debuttata l’autunno scorso, la sitcom How i met your mother, o la vetusta Friends, tanto per rimanere sul comico.

Fra gli Amazon Originals più quotati come non accennare ad American Gods, la serie fantasy basata sull’omonimo romanzo di Neil Gaiman giunta alla seconda stagione, con la terza in lavorazione. Un altro pilastro di Amazon Prime Video, presente da tempo, è The Man in the High Castle, una serie improntata sulla storia e sul nazismo benché in una chiave tutta particolare.

Imperdibile c’è poi Mr. Robot, una vera e propria chicca dal punto di vista registico e non solo. Si tratta di una serie drammatica d’impianto fortemente psicologico, completamente incentrata su un protagonista schizoide ben realizzato da Sam Esmail, lo sceneggiatore, regista e ideatore della serie.

Interessante anche Hunters, una new entry con Al Pacino, ma anche nomi come Homecoming con Julia Roberts, Peaky Blinders con Tom Hardy e Cilian Murphy o Vikings.

Film, documentari e show TV da vedere su Amazon Prime Video

Di film ne è ormai pieno Amazon Prime Video. Diventa così più difficile consigliare dei film da vedere. Ci sono pezzi storici come Il gladiatore, Fight Club, L.A. Confidential, Brazil, Bianco rosso e verdone, Jurassic Park, Bastardi senza gloria, Il Padrino o Suspiria. Ma anche film più recenti come Snowpiercer, Rocketman, Ritorno alla vita, Quo vado, Perfetti sconosciuti o John Wick 3.

Stesso discorso vale per gli show televisivi, pensiamo subito a The Grand Tour, una delle attrattive dei primi utenti di Amazon Prime Video, ma ci sono anche documentari per gli appassionati alla moda come Chiara Ferragni Unposted, o classici come One Life, Apollo 11, Grand Prix Driver, The Summit o il Gran Tour del XXI Secolo della Galleria degli Uffizi.

Sono tutti disponibili su Amazon Prime Video, sta a voi scegliere quello che più vi aggrada o, perché no, guardare altrove sulle altre piattaforme di streaming.

