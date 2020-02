Nel corso della presentazione di Xiaomi Mi 10 Pro e del fratello minore Mi 10, avvenuta questa mattina in Cina, il colosso cinese ha presentato una interessante serie di accessori destinati a sfruttare al meglio alcune delle funzionalità del nuovo flagship.

Oltre a quelli specifici per gli smartphone, come il sistema di raffreddamento e la cover a libro, sono quattro i nuovi prodotti lanciati in Cina, alcuni dei quali potrebbero arrivare anche in Europa. Scopriamo dunque di cosa si tratta nel dettaglio.

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 WiFi 6

Si tratta del primo router Xiaomi a offrire il supporto al WiFi 6, presente ovviamente su Xiaomi Mi 10 Pro. Xiaomi AIoT Router AX3600 utilizza un chip Qualcomm IPQ8071A che integra un processore quad core a 1 GHz e una NPU dual core per l’accelerazione della rete.

Sono presenti 1 antenna per i dispositivi IoT, due antenne per la banda a 2,4 GHz e quattro per la banda a 5 GHZ, per assicurare la massima penetrazione del segnale attraverso i muri e coprire l’intera abitazione. La banda totale a disposizione è di 2976 Mbps mentre quella dedicata ai dispositivi IoT è di 583 Mbps, con la possibilità di connettere fino a 248 dispositivi simultaneamente.

L’antenna IoT è in grado, attraverso l’app Xiaomi Home, di scoprire eventuali dispositivi IoT non ancora connessi avviando il processo di configurazione in maniera semplificata. Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 è in vendita in Cina a 599 yuan, circa 76 euro al cambio attuale.

Caricabatteria GaN Xiaomi da 65 watt

Il secondo accessorio è un caricabatteria da ben 65 watt, in grado di ricaricare anche Xiaomi Mi 10 Pro (ma solo fino a 50 watt) realizzato sfruttando la tecnologia GaN (nitruro di gallio) che permette di contenere le dimensioni. Secondo Xiaomi il nuovo caricabatterie, di cui vedete più in basso le foto, occupa il 48% di spazio in meno rispetto al caricabatteria dei notebook Xiaomi.

Inutile dire che il caricabatteria da 65 watt è in gradi di alimentare e ricaricare notebook Xiaomi ma anche i MacBook Pro e gli iPhone 11. Grazie a un circuito intelligente è in grado di erogare la corrente più adatta al tipo di dispositivo connesso, con un massimo di 5A.

Sarà in vendita in Cina a partire dal 18 febbraio al prezzo di 149 yuan, circa 19 euro al cambio attuale.

Xiaomi Bluetooth speaker con ricarica wireless

Chiudiamo con nuovo speaker Bluetooth dotato di una particolarità che lo rende ovviamente il compagno perfetto per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. Oltre alla connettività Bluetooth 5 e a quella NFC per un pairing istantaneo, troviamo due speaker da 5 watt ciascuno con un doppio radiatore passivo e una camera sonora da ben 280 cc.

Non mancano un microfono per gestire in piena libertà le chiamate in vivavoce e i pulsanti fisici per la gestione del volume e della connettività. La caratteristica principale è rappresentata dalla presenza di una piccola mensola per appoggiare lo smartphone e sfruttare la bobina sottostante che si occuperà della ricarica rapida a 30 watt dello smartphone. perfetto per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro ma anche per qualsiasi altro smartphone dotato di ricarica wireless.

Durante la ricarica wireless è possibile attivare l’Assistant Mode dello smartphone visualizzando una serie di utili informazioni. Anche lo speaker sarà in vendita a partire dal 18 febbraio a 249 yuan, circa 32 euro al cambio.

Xiaomi 30W Vertical Wireless Charger

A differenza degli altri accessori, questo caricabatterie Xiaomi è già in commercio da qualche tempo ma ora Xiaomi lo ha presentato ufficialmente, ricordando che è ovviamente compatibile con la serie Mi 10. Si tratta di uno stand verticale, con ventola di raffreddamento ultra silenziosa e un condotto per la dissipazione del calore generato.

Il caricabatterie sarà in vendita a 99 yuan, circa 25 euro.

Difficile capire quali prodotti saranno portati anche sui mercati internazionali e per scoprirlo dovremo attendere la presentazione di Xiaomi Mi 10 in Europa, rinviata a data da destinarsi a causa del dilagare del coronavirus.