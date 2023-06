Individuare i migliori smartphone sotto i 200 euro non è facile, si tratta di una fascia di prezzo poco accattivante per i produttori che logicamente spingono per vendere prodotti più costosi. Soprattutto nel corso di quest’anno abbiamo assistito a un certo stallo tecnologico sui prodotti di questa fascia rendendo più appetibili prodotti di fascia superiore ma dell’anno precedente.

Gli smartphone sotto i 200 euro infatti spesso e volentieri non hanno connettività 5G, hanno display a bassa risoluzione o refresh rate, CPU non particolarmente prestanti e un comparto fotografico sotto tono. Sicuramente però non dovrete preoccuparvi della batteria dato che in genere i prodotti a questi prezzi tendono a offrire un’ottima autonomia.

Come scegliere uno smartphone sotto i 200 euro

A differenza degli smartphone sotto i 100 euro, questi possono fare qualcosa di più rispetto alle funzionalità base di un telefono ovvero effettuare chiamate, inviare SMS, utilizzare WhatsApp e navigare sul web, come ad esempio far girare egregiamente qualche gioco con grafica semplice e qualche applicazione più impegnativa. Quando cercate uno smartphone sotto i 200 euro, l’unico consiglio che ci sentiamo di sottolineare è di evitare smartphone con meno di 64 GB di memoria interna, in quanto rischierete in pochi giorni di saturarla.

Migliori smartphone sotto i 200 euro

Gli smartphone consigliabili sotto i 200 euro sono pochi ma qualcosa di valido è presente. Questi sono i più interessanti attualmente disponibili sul mercato.

Nokia G11 Plus

Nokia G11 Plus è uno smartphone 4G di ultima generazione, con una design sottile, elegante e resistente. Dotato di un display HD+ da 6.5" con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, offre una buona esperienza d'uso. La batteria da 5050 mAh garantisce un'autonomia di 2 giorni pieni con una sola ricarica mentre la tripla fotocamera da 50 mp con tecnologia IA e HDR permette di catturare scatti discreti. La fotocamera anteriore invece è da 8 mp. Vai alla scheda tecnica di Nokia G11 Plus

Xiaomi Redmi Note 12

È stato presentato a livello globale nel marzo 2023 ed è in commercio nel nostro Paese in due tagli di memoria e tre diverse colorazioni. Dimensioni non proprio contenute, anche a causa di uno schermo da 6,67 pollici. Raggiunge infatti i 165,66 x 75,96 x 7,85 millimetri ma il peso di 183,5 grammi è comunque un buon risultato in termini di ergonomia. Non delude l'autonomia, grazie a una batteria da ben 5.000 mah coadiuvata da una ricarica rapida a 33 watt. Potete coprire senza problemi anche le giornate più impegnative e con qualche accorgimento non è difficile arrivare a due giorni. Buono ma non straordinario il comparto fotografico, con sensore principale da 50 megapixel, affiancato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. Nella media quindi gli scatti ottenibili in ogni situazione, senza particolari picchi di qualità. Confronta Redmi Note 12 4G e Redmi Note 12 (5G).

Xiaomi Redmi Note 11S

È in vendita in Italia da inizio 2022, dove è in disponibile in due tagli di memoria e nelle colorazioni Graphite Gray, Pearl White e Twilight Blue. Le dimensioni sono nella media, 159,87 x 73,87 x 8,09 millimetri, così come il peso pari a 179 grammi. Il risultato è un dispositivo discretamente maneggevole anche per chi non ha mani particolarmente grandi. La batteria da 5.000 mAh permette di coprire senza alcuna particolare rinuncia anche le giornate più impegnative e la ricarica rapida a 33 watt è più che sufficiente per tenere i tempi di carica a livelli accettabili. Nella media del segmento anche il comparto fotografico, con un sensore principale da 108 megapixel affiancato da un ultra grandangolare da 8 megapixel e un macro/ritratti da 2 megapixel. Gli scatti sono adeguati alla fascia di prezzo senza eccellere in maniera particolare.

Motorola Moto G52

In Italia è arrivato, in una sola configurazione di memoria e due colorazioni, nel corso della primavera 2022. Risulta decisamente sottile rispetto al predecessore (appena 7,9 millimetri) mentre le altre dimensioni rispecchiano la presenza di uno schermo da 6,6 pollici e si attestano a 160,98 x 74,46 mm, con un peso, davvero ottimo, di 169 grammi. Molto buona la batteria, che con i suoi 5.000 mAh permette di coprire sempre anche le giornate più intense, complice l'assenza del supporto 5G. Molto valido il comparto fotografico, vista la fascia di prezzo. Il sensore principale ha una risoluzione di 50 megapixel (f/1.8) ed è affiancato da un sensore ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel (f/2.2) e da un sensore macro da 2 megapixel (f/2.4), per scatti che si distinguono per la loro qualità.

Xiaomi Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 5G di Xiaomi è uno smartphone del 2023, dotato di un display da 6,67 pollici e di una memoria interna da 128 GB. Il dispositivo è alimentato da un processore octa-core e da 4 GB di RAM, garantendo un'esperienza di navigazione fluida e veloce. La fotocamera posteriore da 48 MP offre una qualità d'immagine eccellente, mentre la batteria da 5000 mAh assicura un'autonomia di lunga durata. È molto simile a Redmi Note 12 4G ma ha lo Snapdragon 4 Gen 1 che supporta la connettività 5G e qualche altra piccola differenza. Confronta Redmi Note 12 4G e Redmi Note 12 (5G).

Migliori smartphone sotto i 250 euro

Spendendo poco di più potreste però ottenere un prodotto più completo e che possa durare più a lungo, stiamo parlando dei migliori smartphone sotto i 250 euro che, seppur superino la soglia limite, può valere la pena valutare.

Honor X8 5G

È arrivato in Italia nell'autunno del 2022 in un solo taglio di memoria (6-128 GB) e due diverse colorazioni, Midnight Black e Ocean Blue. Il "mento" pronunciato porta a dimensioni non proprio compatte nonostante lo schermo da 6,5 pollici: misura infatti 163,66 x 75,13 x 68 millimetri, misure al limite per la categoria. La batteria da 5.000 mA, supportata dalla ricarica a 22,5 watt, offre un'autonomia davvero niente male. Si possono raggiungere due giorni di utilizzo senza troppi problemi. Tre i sensori della fotocamera posteriore: quella principale da 48 megapixel, con PDAF, è affiancata da due sensori da 2 megapixel, uno per scatti macro e uno per i ritratti. Non male gli scatti ottenibili, vista la fascia di prezzo.

Motorola Moto G72

Il medio gamma Motorola è in vendita nel nostro Paese dal mese di Ottobre 2022, in una sola variante di memoria e nelle colorazioni Meteorite Black e Polar Blue. Non male l'ergonomia, 160,5 x 74,4 x 7,9 millimetri, uniti al peso di soli 170 grammi. lo rendono ancora maneggevole, vista anche la presenza di uno schermo da 6,55 pollici. Nella media la batteria, un modello da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida TurboPower a 30 watt. Nessun problema per arrivare a sera, anche nelle giornate più intese. Tre i sensori della fotocamera posteriore: uno principale da 108 megapixel (f/1.7), un ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel (f/2.2) e un sensore macro da 2 megapixel (f/2.4). Non male le foto in ogni condizione anche se con poca luce la qualità scende inesorabilmente.

Samsung Galaxy A34 5G

In Italia è stato commercializzato nella seconda metà del mese di marzo 2023, con due tagli di memori (6-128 e 8-256 GB) e ben quattro diverse colorazioni. Nella media le dimensioni, visto lo schermo (AMOLED da 6,6 pollici), fissate a 161,3 x 78,1 x 8,2 millimetri con un peso di 186 grammi, a tutto vantaggio di una ergonomia discreta. Buona l'autonomia, grazie a una batteria da 5.000 mAh che consente di coprire senza affanno anche le giornate più complicate. La ricarica rapida si ferma a 25 watt, niente di straordinario. Buona la fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 megapixel (con OIS), ultra grandangolare da 8 megapixel e macro da 5 megapixel. Qualche problema solo quando cala la luce, ma niente di particolarmente fastidioso.

I migliori smartphone sotto i 200 euro in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida per alimentatori, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori smartphone sotto i 200€ che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al ri-posizionamento sul mercato, in futuro potrebbe essere aggiunto anche lo smartphone che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti. In alternativa consulta la nostra guida ai migliori smartphone su tutte le fasce di prezzo.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? In alternativa consulta la nostra guida ai migliori smartphone su tutte le fasce di prezzo.