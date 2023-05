Individuare i migliori smartphone sotto i 100 euro è sempre molto difficile, si tratta di una fascia di prezzo poco presidiata dai vari produttori che logicamente spingono le persone a spendere sempre di più. Non è un caso che generalmente non consigliamo smartphone in questa fascia di prezzo, il motivo è che sia gli smartphone Android che iPhone, in questo range di prezzo, offrono in genere un’esperienza d’uso molto scarsa dal punto di vista tecnologico. Se state cercando un telefono che possa durare nel tempo, soprattutto, il consiglio è quello di spendere almeno 200 euro, fascia di prezzo dove si iniziano a trovare dei prodotti che valgono i soldi spesi. In alternativa abbiamo comunque individuato in questa guida all’acquisto alcune opzioni.

Gli smartphone sotto i 100 euro infatti spesso e volentieri sono paragonabili a prodotti vecchi di 4, 5, 6 anni, solitamente lenti, poco reattivi e con una qualità fotografica insufficiente se non in perfette condizioni di scatto. L’unico aspetto positivo di questi prodotti è la durata della batteria, che generalmente è molto soddisfacente, arrivando anche a due giorni di utilizzo.

Come scegliere uno smartphone sotto i 100 euro

Questi smartphone sono sufficienti per effettuare chiamate, inviare SMS, utilizzare WhatsApp e navigare sul web, e poco altro. Quando cercate uno smartphone sotto i 100 euro, l’unica pretesa che dovreste avere è che abbia almeno 32 GB di memoria interna. Non è molto, ma è sicuramente meglio dei 16 GB comuni che circolano in questa fascia di prezzo.

Di seguito il video coi migliori sotto i 300 euro fra cui rientra la fascia di prezzo in oggetto:

Migliori smartphone sotto i 100 euro

Gli smartphone consigliabili sotto i 100 euro sono rarissimi, il rischio di acquistare qualcosa di obsoleto è dietro l'angolo ma soprattutto col rischio che smetta di funzionare da un giorno all'altro. Questi sono i più interessanti attualmente disponibili sul mercato.

Motorola Moto E22

Motorola Moto E22 è uno smartphone con un display da 6,5'' con refresh rate a 90 Hz e una memoria interna da 32 GB. Dispone del supporto alla doppia nano SIM, quindi Dual SIM, connettività 4G e di una batteria da 4020 mAh che assicura un'autonomia di lunga durata. Il processore è di fascia bassa di conseguenza non aspettatevi prestazioni elevate o reattività, con i suoi tempi però assicura un discreto utilizzo. I tempi di ricarica non sono veloce e si aggirano intorno alle 2 ore. Vai alla scheda tecnica di Motorola Moto E22

Nokia G11

Acquistalo su Amazon in offerta a 86.02€ invece di 92€

Nokia G11 rappressenta una delle poche alternative valide sotto i 100 euro in quanto dispone di un display a 90 Hz di refresh rate da 6,5'' e una batteria dalla lunga durata che permette fino a 3 giorni di utilizzo con un uso poco intenso, tuttavia la ricarica non è velocissima: 18W. In ambito foto ha un sensore da 13 megapixe + 2 mp + 2 mp mentre frontalmente da 8 mp. Foto e prestazioni gli aspetti meno convincenti, nell'utilizzo siate pazienti. Vai alla scheda tecnica di Nokia G11

Nokia C21 Plus

Acquistalo su Amazon in offerta a 99€ invece di 119€

Nokia C21 Plus è uno smartphone arrivato sul mercato nell'autunno 2022. Elegante e robusto, offre una batteria a lunga durata e include 2 anni di aggiornamenti trimestrali di sicurezza, come da standard Nokia. La fotocamera posteriore è da 13 mp mentre quella anteriore è da 5 mp, qualità appena sufficiente per foto e selfie in ottime condizioni di luce. Il sistema operativo è snello e reattivo, parliamo di Android Go Edition che garantisce una maggiore velocità e prestazioni seppur il processore sia di fascia bassa. Vai alla scheda tecnica di Nokia C21 Plus

Migliori smartphone sotto i 150 euro

Acquistalo su Amazon in offerta a 99.9€ invece di 139.99€

È sufficiente spendere poco di più per ottenere un prodotto più completo e che possa durare almeno 2 anni, stiamo parlando dei migliori smartphone sotto i 150 euro che, seppur superino la soglia limite, può valere la pena valutare.

Motorola Moto E32s

Motorola Moto E32s è interessante innanzitutto per il suo quantitativo di memoria interna: 64GB, sufficienti per le app di base come WhatsApp, Telegram e anche qualche gioco. Inoltre è espandibile tramite MicroSD. Dispone poi di un display da 6.5 pollici ad alto refresh rate con risoluzione HD+ e una fotocamera posteriore da 13MP. La batteria offre un'autonomia più che soddisfacente essendo da 5000 mAh, sicuramente vi coprirà anche più di una giornata lavorativa. Vai alla scheda tecnica di Motorola Moto E32s

Nokia G11 Plus

Acquistalo su Amazon in offerta a 112€

Nokia G11 Plus è uno smartphone 4G di ultima generazione, con una design sottile, elegante e resistente. Dotato di un display HD+ da 6.5" con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, offre una buona esperienza d'uso. La batteria da 5050 mAh garantisce un'autonomia di 2 giorni pieni con una sola ricarica mentre la tripla fotocamera da 50 mp con tecnologia IA e HDR permette di catturare scatti discreti. La fotocamera anteriore invece è da 8 mp. Vai alla scheda tecnica di Nokia G11 Plus

I migliori smartphone sotto i 100 euro in assoluto

Acquistalo su Amazon in offerta a 129.99€ invece di 169.99€

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida per alimentatori, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori smartphone sotto i 100€ che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al ri-posizionamento sul mercato, in futuro potrebbe essere aggiunto anche lo smartphone che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti. In alternativa consulta la nostra guida ai migliori smartphone su tutte le fasce di prezzo.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere lo smartphone per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori alimentatori smartphone sotto i 100€ in assoluto da prendere: