É ancora presto per parlare dei nuovi iPhone 12, cioè dei modelli in arrivo quest’anno. Ma nulla ci vieta dal porgere orecchio alle indiscrezioni che fra una voce e l’altra ci anticipano qualcosina sui prossimi smartphone di casa Cupertino.

Le novità sulla connettività della serie iPhone 12

Partiamo da uno degli argomenti più caldi del periodo: il 5G. Apple potrebbe implementare sulla serie iPhone 12 modem e antenne di casa Qualcomm per il supporto alle frequenze sub-6 e alle mmWave.

Il problema è che l’antenna QTM 525 5G di Qualcomm non funzionerebbe con lo spessore pianificato per i nuovi iPhone. Perciò a bordo è lecito aspettarsi il modem Snapdragon X55 affiancato a un’antenna personalizzata e realizzata dalla stessa Apple.

Questo è quanto si apprende da Fast Company, che oltre ai motivi d’incompatibilità di design, non manca di accennare a eventuali ragioni legate al cattivo sangue che scorre fra le due aziende statunitensi.

Comunque, a parte questo, emerge dell’altro per quanto riguarda la connettività della serie iPhone 12, che a dire dell’analista Mig-Chi Kuo, non dovrebbe supportare l’uplink 2×2 MIMO, a differenza di quanto previsto inizialmente. Questo significherebbe in soldoni velocità in upload teoriche inferiori, benché non sia ancora chiaro ancora quanto possa essere significativo l’impatto di tale tecnologia.

Comunque, si tratta di indiscrezioni da confermare. Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane.