La quarantena e il lockdown di diversi Paesi in giro per il mondo a causa del Coronavirus sta mettendo in difficoltà la rete Internet, mobile e fissa: lo rilevano i dati raccolti da SpeedTest, che includono anche l’Italia.

Internet mobile e fisso rallentano, anche in Italia

Internet mobile e fisso stanno subendo una flessione per quanto riguarda la velocità, anche in Italia. A svelarlo uno studio svolto da SpeedTest: andiamo a scoprire tutto attraverso i grafici. Partiamo dai dati sulla connessione fissa di alcuni dei principali Paesi europei: nel seguente grafico possiamo anche notare il calo in Lombardia, che segue molto da vicino i cambiamenti del resto dello Stivale. Mentre la velocità di download (in Mbps) scende, sale la lantenza (in ms).

In questo secondo grafico possiamo invece scoprire come vanno le cose con la connessione dati: anche qui possiamo notare un rallentamento della velocità e un aumento della latenza nel periodo del lockdown, anche se sembra che la situazione si sia stabilizzata negli ultimi giorni.

Come potete vedere le flessioni coincidono esattamente con i lockdown dei vari Paesi, dunque risulta piuttosto semplice trovare il colpevole. L’uso sempre maggiore della Rete sta portando non poche difficoltà ai provider e sta costringendo diversi servizi di streaming (come Disney+) e non solo (qualcuno ha detto PSN?) a correre ai ripari per favorire un normale utilizzo da parte di tutti. Avete notato anche voi qualche rallentamento nella vostra connessione fissa o mobile? Fateci sapere la vostra.

