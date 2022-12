Molte app iOS richiedono un’autorizzazione precisa per il tracciamento della posizione per impostazione predefinita la prima volta che vengono aperte. Può essere facile dimenticare quante o quali app hanno tale permesso attivo. Ecco una guida su come disattivare il tracciamento preciso della posizione di iPhone.

Quando si apre un’app per la prima volta, viene visualizzata la finestra di dialogo di rilevamento della posizione; le opzioni sono tre: “Consenti una volta”, “Consenti quando utilizzi l’app” e “Non consentire”. Se non specificato diversamente, le app utilizzeranno la posizione esatta per una precisione più accurata della localizzazione. La sua influenza è fondamentale: la localizzazione può essere molto accurata anche all’interno di edifici (con un margine di errore di pochi metri), mentre la posizione approssimativa mostra generalmente in quale città ci si trova (con un margine di errore di poche decine di metri).

Ecco come Apple descrive la funzione “Posizione esatta” nella sezione apposita delle impostazioni: “Consente alle app di utilizzare la tua posizione esatta. Quando l’opzione non è attiva, le app potranno determinare soltanto la posizione approssimativa”.

Come disattivare il tracciamento della posizione esatta

Questa impostazione può essere fastidiosa per alcuni utenti, soprattutto per tutti coloro hanno un occhio di riguardo per la privacy. Per questo motivo, abbiamo pensato di fornire ai lettori questa breve guida in modo da poter gestire in autonomia tali permessi di localizzazione. Di seguito vi mostriamo i passaggi esatti per accedere a tale impostazione ed eventualmente modificarla secondo le proprie necessità.

Aprire l’app Impostazioni sul proprio iPhone Scorrere verso il basso e scegliere Privacy e sicurezza In alto, toccare Localizzazione Scegliere un’app dall’elenco per controllare se sta usando la posizione esatta Cercare l’ultima voce Posizione esatta in basso: se l’interruttore è di colore verde, la voce risulta attiva; se è di colore grigio, risulta disattivata Cliccare l’interruttore nel caso si volesse revocare l’uso della posizione esatta

Per comodità vi forniamo anche gli screenshot dell’intero processo così da essere facilmente replicabile da tutti gli utenti.

Previous Next Fullscreen

È importante ricordare che quando si disattiva la posizione esatta, le app possono continuare a tracciare la propria posizione tramite il GPS; questa però non sarà più esatta ma approssimativa. Se si desidera disattivare completamente il monitoraggio della posizione per un’app, è sufficiente cliccare sulla voce “Mai” in alto.

Se si vuole disattivare il tracciamento della posizione per tutte le app, è necessario disattivare l’interruttore principale presente accanto alla voce “Localizzazione”. In questo modo, nessuna app avrà accesso alla propria posizione fino a quando non si attiva manualmente la localizzazione.

Speriamo questa guida sia stata di vostro gradimento e, soprattutto, utile. In caso di osservazioni o dubbi, non esitate a lasciare un commento qui sotto.