Spesso e volentieri si tessono le lodi di Apple e del suo ecosistema in maniera un po’ superficiale, l’ecosistema funziona benissimo ma di tanto in tanto si trovano delle assenze quasi ingiustificabili. Una di quelle è nel settore della ricarica di tre dispositivi vendutissimi: iPhone, Apple Watch e AirPods.

Anker da tempo ha messo una pezza a queste mancanze ed al MWC di Barcellona ha presentato una serie di nuove soluzioni per basi di ricarica e power bank con Magsafe per dispositivi Apple. Li abbiamo provati, ecco cosa possono fare.

Anker MagGo Base di Ricarica 3-in-1

Con una potenza di ricarica rapida da 15W grazie all’alimentatore Anker incluso in box, la MagGo Base di Ricarica 3-in-1 offre una soluzione comodissima per caricare rapidamente iPhone, Apple Watch e AirPods. La compatibilità con MagSafe è una chicca in più molto ergonomica

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo gadget è il suo design ultra-compatto e pieghevole. Con dimensioni paragonabili a un mazzo di carte quando è piegato, questa basetta wireless di Anker si apre e mette a disposizione 3 zone di contatto wireless per caricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e le cuffie.

La certificazione MFW consente di caricare rapidamente l‘Apple Watch Series 9 fino al 47% in soli 30 minuti, garantendo un risparmio di tempo significativo rispetto alle soluzioni non certificate. Un iPhone 15 Pro Max arriva al 20% in poco più di 15 minuti. Va sottolineato che questi dati possono essere raggiunti solo con il caricabatterie Anker fornito in box.

Anker MagGo Base di Ricarica 3-in-1 a 109 Euro su Amazon

Costa circa 109 Euro, non un prezzo basso ma nemmeno così alto vista la qualità del prodotto che diventa veramente breaking in viaggio, viste le sue dimensioni ridottissime. Chi ha il set iPhone, Watch e cuffie con ricarica wireless sa che portare tanti alimentatori, cavi (in particolare quello di Apple Watch) è odioso.

Anker MagGo Power Bank 10.000 mAh

L’Anker MagGo Power Bank con ricarica wireless certificata Qi2 da 15W, assicura una carica rapida, sicura ed efficiente. Un iPhone 15 Pro Max, ad esempio, passa dallo 0 al 50% in 54 minuti.

Interessante la possibilità di mantenere sempre sotto controllo il processo di ricarica grazie al display integrato per visualizzare le percentuali di batteria, i tempi di ricarica completa e lo stato generale del power bank Magsafe da 10.000 mAh. Inoltre, lo stand apribile integrato consente di utilizzare il dispositivo in verticale o in orizzontale per contenuti social o video molto comodamente.

Anker MagGo Power Bank 10.000 mAh a 89 Euro su Amazon

Anker MagGo Power Bank 10.000 mAh costa circa 89 Euro su Amazon Italia, un prezzo altino ma ci si porta a casa un gadget bello da vedere, pratico, di dimensioni compatte e da poter utilizzare sia a casa che in mobilità.