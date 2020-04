In concomitanza con l’annuncio del nuovo iPhone SE e della disponibilità italiana della Magic Keyboard degli iPad Pro del 2020, Apple fa un passo atteso ma, probabilmente, temuto da alcuni: toglie dal catalogo iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Nulla di cui disperare, perché dopotutto c’è proprio la new entry odierna a fare da alternativa per chi desidera acquistare uno smartphone economico con iOS.

D’altronde, il nuovo iPhone SE è superiore su vari fronti rispetto ai vecchi iPhone 8, presentati ormai quasi tre anni fa. Il chipset A13 Bionic è senza dubbio più veloce di A11 Bionic, ma è migliore anche la fotocamera da 12 megapixel, considerando il supporto dello stesso chipset citato con un processore di immagine che supporta lo Smart HDR e dispone di una maggior gamma dinamica, oltre alla registrazione dell’audio stereo, fra le altre cose.

Certo, a sostituire il più grande iPhone 8 Plus non c’è nulla di economico, ma dando credito alle indiscrezioni che vociferano della possibilità di un prossimo iPhone SE da 5,5 pollici in arrivo entro fine anno, non c’è poi da disperare più di tanto.

Comunque, questo è quanto, e se il nuovo iPhone SE non dovesse ispirarvi molto, date un’occhiata alla nostra classifica dei migliori smartphone che aggiorniamo di mese in mese.

