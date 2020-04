Apple ha mantenuto le promesse dichiarate un mese fa in occasione del lancio del nuovo iPad Pro. La nuova Magic Keyboard, definita l’anima gemella di quest’ultimo, è arrivata in Italia ed è già acquistabile (in preordine).

Ecco la Magic Keyboard di iPad Pro, spedita già la prossima settimana

Per chi non la conoscesse, la Magic Keyboard in questione è sostanzialmente la vera e propria novità legata alla generazione 2020 degli Apple iPad Pro. Si tratta di un accessorio espressamente dedicato a costoro, pensato per ampliarne le possibilità d’uso con una tastiera di dimensioni standard con tasti a forbice retroilluminati con escursione di 1 millimetro, e un trackpad di dimensioni ridotte per i canoni del produttore, ma efficace per svolgere le operazioni di navigazione con i gesti multi touch pensati appositamente per iPadOS.

Realizzata con un telaio snodabile perciò facilmente regolabile, la Magic Keyboard degli iPad Pro dispone inoltre di una cerniera con una porta USB C per la ricarica e si collega ai tablet magneticamente. Da chiusa, poi, fa da custodia.

Disponibile sia per la seconda generazione di iPad Pro 11″ che per la quarta generazione di iPad Pro 12,9″, Magic Keyboard in Italia costa rispettivamente 339 euro per il primo e 399 euro per il secondo.

Come anticipato è già acquistabile in preordine sul sito ufficiale di Apple, con le consegne stimate per la prossima settimana (21 – 23 aprile 2020 nel momento in cui scriviamo).