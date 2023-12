Lo smart working è ormai piuttosto diffuso, e tanti di noi potrebbero avere la necessità di riservare uno spazio della casa per il lavoro. Disporre della giusta postazione è in questo caso importante, non solo per l’efficienza a livello lavorativo, ma anche per la postura e di conseguenza il benessere nel breve e nel lungo periodo: potreste dunque avere in mente di procurarvi una nuova scrivania per poter lavorare meglio durante la giornata, e proprio per questo abbiamo deciso di provare per voi la scrivania regolabile FlexiSpot E7 Pro. Questo nuovo modello promette una regolazione in altezza motorizzata, ma al contempo robustezza e qualità dei materiali. Sarà davvero così? Andiamo a scoprirlo nella nostra recensione.

FlexiSpot E7 Pro: caratteristiche tecniche

Partiamo con qualche numero e con le principali caratteristiche di FlexiSpot E7 Pro. Quest’ultima viene proposta con un telaio in acciaio a scelta tra bianco e nero, abbinabile a un piano in varie dimensioni, colorazioni e materiali: la versione che abbiamo provato e che vedete in foto è in Bambù, ma ci sono anche Acero, Noce nero, Palissandro, Ebano, Rovere, Nero, Bianco e altre colorazioni. Le dimensioni tra cui scegliere sono 120 x 60 cm (la dimensione che abbiamo provato), 120 x 80 cm, 140 x 80 cm, 160 x 80 cm, 180 x 80 cm o con piano curvo da 140 x 70 cm, ma alcune dipendono dalle colorazioni stesse.

Integrato nel telaio è presente il doppio motore in grado di alzare e abbassare il piano tra i 63,5 e i 128,5 cm, con una velocità di 40 mm/s e un rumore di meno di 50 dB: ne parleremo più approfonditamente più in basso, ma possiamo anticiparvi che effettivamente il movimento risulta fluido e più silenzioso di quanto ci aspettassimo. La capacità di carico è di 160 kg (35 kg in più rispetto al modello E7), quindi non dovete avere paura di mettere tutto ciò che vi serve (PC, monitor, stampante e quant’altro). Integrati un sistema anticollisione, preset di memoria e l’utile blocco per bambini.

Il piano in bambù naturale scelto da noi è da 120 x 60 cm (sporge solo di qualche cm oltre il telaio), con uno spessore di 1,9 cm: è realizzato con materiali ecologici al 100% per un minore impatto ambientale ed è rivestito con una lacca resistente all’acqua e all’umidità. Compresa viene fornita la pulsantiera per la regolazione dell’altezza, che integra un pratico display LED con indicazione della stessa, una porta USB e un totale di 7 pulsanti a sfioramento (compresi i preset personalizzati e il blocco per i bambini).

Il peso totale è piuttosto consistente, ma fortunatamente il telaio e il piano arrivano con due pacchi separati: in tutto si raggiunge un peso intorno ai 40 kg. Questo ovviamente va a discapito della trasportabilità ma a beneficio della stabilità: lo spostamento verticale del piano avviene senza traballamenti o incertezze, e si interrompe autonomamente in caso rilevi qualche “ostacolo”. La scrivania può essere spostata nella stanza anche dopo la prima installazione, ma è necessario farsi dare una mano da qualcuno (anche in fase di montaggio, ma a questo ci arriveremo). Le gambe sono a forma di C e sono posizionate in modo da non arrecare alcun fastidio durante l’utilizzo della scrivania.

Durante l’acquisto, FlexiSpot propone tutta una serie di accessori per completare la scrivania: si va dai portacavi (in vari colori) alle multiprese (da montare sopra o sotto il piano), passando per cassetti, supporti per PC fissi, supporti per monitor, ulteriori ripiani aggiuntivi, ruote per facilitare lo spostamento, vassoi per tastiera, pannelli portaoggetti e persino sgabelli o sedie ergonomiche da abbinare. Insomma, si può partire da un base e arrivare a una FlexiSpot E7 Pro fatta quasi su misura.

Il montaggio: non complicato, ma meglio a quattro mani

La parte probabilmente più temuta da tutti in questi casi consiste nel montaggio. Vi diciamo subito che assemblare la FlexiSpot E7 Pro non risulta particolarmente complicato e che all’interno della confezione vengono forniti gli attrezzi per completare (quasi) ogni passaggio (brugola e cacciavite a stella). Diciamo quasi perché, ad esempio, il montaggio del passacavi richiede l’uso di viti autofilettanti (incluse, ovviamente), e il nostro consiglio è quello di armarvi di un avvitatore elettrico, in quanto il legno è molto solido e fare a mano può risultare difficile.

Il collegamento dei vari cavi di alimentazione è semplice e ben indicato dai colori delle etichette e delle istruzioni, e le varie viti sono ordinate all’interno di sezioni contraddistinte da lettere dell’alfabeto (impossibile sbagliare). Sotto alle gambe è possibile posizionare i piedini, che risultano regolabili in caso di problemi con il livello del pavimento. La pulsantiera può essere montata sul lato destro o sinistro, a piacimento. La parte centrale, dove è posizionato il motore, viene nascosta da una pratica e molto apprezzata copertura in tessuto, con aggancio magnetico. Grazie all’abbinamento al portacavi ed eventualmente alla guaina organizza cavi, sarà difficile avere problemi di cavi in giro o in mezzo ai piedi. A tal proposito, per il funzionamento è ovviamente necessario disporre di una presa elettrica nelle vicinanze.

Le istruzioni risultano complete, sono anche in lingua italiana e corredate da disegni di grandi dimensioni, ma a nostro parere risultano ancora migliorabili in qualche passaggio (bisogna fare un po’ di attenzione al verso del telaio nei disegni). Il consiglio è comunque quello di farsi dare una mano da qualcuno (come suggerito anche all’interno delle stesse istruzioni), soprattutto nelle fasi finali: in queste ultime sarà necessario ribaltare la scrivania in piedi (la maggior parte della procedura avviene “sottosopra”), e il peso totale a quel punto sarà consistente (come anticipato nel precedente paragrafo).

Qualche complicazione in più per gli accessori, come il cassetto o il già citato portacavi, per i quali non ci sono indicazioni su dove fissare le viti: qui è necessario prendere qualche misura a mano, ma niente di insormontabile. Per una maggiore sicurezza, non è una brutta idea procurarsi delle rondelle, in quanto le viti autofilettanti del portacavi sono piuttosto lunghe e arrivano al “limite” dello spessore del piano della scrivania: meglio evitare di fare buchi dove non dovrebbero essercene.

Per la gestione dei cavi, FlexiSpot include in confezione un paio di piccoli ma utili accessori: abbiamo infatti un rotolo di 2 metri di fascette per cavi, ottimo in quanto è possibile tagliare alla dimensione desiderata con una normale forbice, e una piccola canalina adesiva da attaccare sotto al piano per organizzare i cavi.

Esperienza d’uso: come si lavora con FlexiSpot E7 Pro

Una volta terminato il montaggio, che non ha richiesto più di mezzo pomeriggio considerando anche spacchettamento e accessori, abbiamo potuto provare in modo completo la scrivania e le sue funzionalità. La struttura risulta molto solida, senza micro-spostamenti o incertezze durante il movimento verticale del piano. Quest’ultimo dà anch’esso un’impressione di solidità, nonostante la versione in bambù sia piuttosto sottile (1,9 cm).

La pulsantiera, che abbiamo montato sul lato sinistro, offre in tutto 7 tasti a sfioramento: i 3 sul lato sinistro consentono di spostare manualmente in su o in giù il piano della scrivania e di attivare/disattivare il blocco bambini, mentre i 4 su quello destro consentono di memorizzare fino a 4 altezze preimpostate. Al centro tra i due gruppi c’è uno schermo LED che indica l’altezza attuale.

Per attivare il blocco per bambini basta tenere premuto l’apposito pulsante per circa 5 secondi: la conferma arriva da un avviso acustico e dalla persistenza di un LED blu sulla pulsantiera. In questo modo non è possibile muovere il piano fino alla disattivazione. Lo stesso pulsante (“M”) serve per salvare le altezze preferite: possiamo impostarne fino a 4, spostando il piano all’altezza desiderata, premendo “M” e successivamente il tasto a cui vogliamo associarla. Molto utile soprattutto per alternare rapidamente le altezze giuste per lavorare in posizione seduta e in piedi.

Proprio questa alternanza non può che far bene al nostro fisico, per la circolazione sanguigna, il metabolismo ma anche per la schiena, le gambe e il collo. Lavorare sempre seduti e chini su uno schermo e su una tastiera può alla lunga portare a problemi di postura, e una bella sgranchita alle gambe non può sicuramente farci male. Stare tutto il giorno in piedi avrebbe poco senso, ma basta un po’ di alternanza per vedere subito qualche vantaggio durante e alla fine della giornata, e per questo tornano molto utili le altezze salvate. Basta premere un tasto per passare dall’altezza giusta da abbinare alla sedia a quella ideale per lavorare in piedi: la scrivania ci metterà giusto qualche istante per mettersi in posizione. La proposta FlexiSpot colpisce nel segno in tal senso, consentendo di combinare ergonomia, solidità ed estetica: sì, perché oltre che essere pratica e in questo caso utile anche per altri versi, una scrivania deve anche poter dire la sua dal lato estetico. La FlexiSpot E7 Pro ha un design in linea con quello di altri modelli del marchio, con gambe a “C” che non intralciano (a scelta bianche o nere, come il resto del telaio in metallo) e un piano sottile ma robusto: noi abbiamo scelto quello in Bambù nella dimensione più contenuta (120 x 60 cm), ma come detto più su ci sono tante altre possibilità. A livello generale abbiamo un prodotto dall’aspetto “semplice” e moderno, ottimo per dare un tocco in più alla stanza senza necessariamente appesantirla (40 kg a parte).

Tra gli accessori che ci sono stati forniti, quello che salta subito all’occhio è certamente il cassetto (S07L). Non è grandissimo per quanto riguarda la profondità (circa 5 cm), ma del resto è comprensibile: una dimensione più grande potrebbe dare fastidio alle gambe in posizione seduta, soprattutto con i piani meno larghi. Regge fino a 5 kg e misura 45 x 23,8 cm. Tra i must have ci mettiamo anche il portacavi, perfetto per evitare di avere cavi del PC e non solo sempre in mezzo ai piedi. Possono risultare utili pure la multipresa (anche se avremmo preferito poterla collegare senza dover impegnare una seconda presa a muro) e la guaina per l’organizzazione dei cavi, acquistabile in varie colorazioni. Quest’ultima non ha alcun timore dell’altezza variabile del piano: segue perfettamente gli spostamenti senza battere ciglio. Come anticipato, la nota stonata per quanto riguarda gli accessori è il prezzo: soprattutto in certi casi risulta piuttosto caro, ma nulla vi vieta di trovare soluzioni alternative. Per dovere di cronaca, il cassetto e il portacavi citati vengono proposti a rispettivamente 69,99 euro e 39,99 euro, mentre la multipresa aggiuntiva (con tre Schuko, porta USB e porta USB Type-C) e la guaina costano 64,99 euro e 29,99 euro. L’essenziale è incluso, comprese la copertura in tessuto (con aggancio magnetico) per coprire motore e cavi e la pulsantiera per il controllo motorizzato.

FlexiSpot E7 Pro: prezzo e dove acquistarla

FlexiSpot E7 Pro è una scrivania di qualità, costruita con materiali robusti e dal design accattivante. Degna di nota anche la garanzia di 10 anni offerta da FlexiSpot, 3 in più rispetto al modello E7. Tutto perfetto, dunque? C’è anche una nota dolente, purtroppo, e si tratta del prezzo. Di listino, solo il telaio viene proposto sul sito ufficiale a un prezzo di partenza consigliato di 599,99 euro: aggiungendo il piano (si parte da 109 euro, ma quello in bambù utilizzato da noi e nella dimensione 120 x 60 cm costa un po’ di più), arriviamo a 759,98 euro, una cifra che può salire ulteriormente (e considerevolmente) con i vari accessori e avvicinarsi ai 1000 euro in pochi click. Molti prodotti FlexiSpot sono disponibili per l’acquisto anche su Amazon (persino gli accessori), ma nel momento in cui stiamo scrivendo questa recensione la lista non comprende la scrivania E7 Pro.

Fortunatamente il sito ufficiale propone ancora per qualche giorno il coupon FLASHE7P, che permette di risparmiare 180 euro sui prezzi appena citati (si parte dunque da 419,99 euro). Se non fate in tempo a sfruttarlo niente paura, perché sono spesso proposti sconti e coupon: vi consigliamo di tenere sotto controllo il sito per risparmiare un po’ con l’acquisto. La consegna (gratuita) richiede generalmente da 2 a 7 giorni lavorativi, ma potete fare riferimento alle date fornite in fase di acquisto.

