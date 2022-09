Lo Smart Working pervade ormai le vite di quasi tutte le persone che lavorano con il computer. Da chi sviluppa software a chi si occupa di customer care, il lavorare da casa sta diventando sempre più diffuso, un modo per riacquisire il tempo perduto nei lunghi viaggi necessari per raggiungere gli uffici.

La necessità dunque di costruirsi in casa una postazione da lavoro è diventata più urgente che mai e la scrivania gioca un ruolo importantissimo in questo perché su di lei si passano ore e ore. Una buona postazione permette in primis di lavorare meglio durante la giornata e in secondo luogo di non accusare dolori nel lungo periodo, basta curarne l’ergonomia e scegliere gli strumenti giusti.

In questo approfondimento vi parliamo della scrivania regolabile FlexiSpot Q8, un prodotto innovativo che non solo offre la regolazione in altezza da circa 61 cm dal pavimento fino a oltre 1 metro e 20, ma anche alcune esclusive caratteristiche per semplificare i classici gesti quotidiani, come ricaricare lo smartphone.

FlexiSpot Q8: caratteristiche tecniche

FlexiSpot Q8 è una scrivania molto solida e robusta che garantisce un ottimo comfort di lavoro senza problemi di stabilità, anche durante movimenti bruchi. Ha un piano superiore in bambù mentre il resto della struttura è in metallo, infatti il peso non è indifferente raggiungendo complessivamente circa i 40 KG.

Fra le componenti più pesanti ci sono le gambe che, essendo laterali non arrecano alcun fastidio nella zona dei piedi permettendo di avere piena liberà di movimento.

Due motori all’interno di esse, garantiscono la stabilità durante il sollevamento e l’abbassamento a qualsiasi altezza, senza traballare. La colonna di sollevamento a 3 fasi offre un’ampia gamma di regolazioni in altezza (61-125 cm) per soddisfare le esigenze di tutti.

Durante il movimento, verso l’alto e verso il basso, della scrivania non dovrete poi prestare troppo attenzione a cosa vi si trovi al di sopra o al di sotto, riesce ad alzare anche pesi importanti mentre se incontra degli ostacoli questa ne interromperà la corsa per evitare di fare danni a cose o persone.

FlexiSpot Q8 è la scrivania ideale sia per quando si è seduti su una sedia, ma anche come scrivania da in piedi, per migliorare la circolazione sanguigna.

FlexiSpot Q8: porte USB e ricarica wireless

La scrivania regolabile FlexiSpot Q8 è ben fornita sulla parte anteriore disponendo di un cassetto raccogli oggetti, della pulsantiera di regolazione dell’altezza con i vari livelli e di due porte USB: una di tipo Type-A, quindi classica, ed una di tipo Type-C per i cavi di nuova generazione.

Nascosta sul banco invece è presente una comoda superficie a conduzione elettrica per ricaricare rapidamente smartphone, smartwatch o cuffie semplicemente appoggiandoli sopra, così da avere sempre carichi i propri oggetti tecnologici preferiti.

Un adesivo posto di fabbrica indica la posizione specifica che deve essere ovviamente rispettata, non è infatti possibile ricaricare i dispositivi poggiandoli ovunque si voglia sulla scrivania, sarebbe un inutile spreco di elettricità.

Sotto al ripiano in bambù è poi presente un raccoglitore aperto per i cavi forniti in dotazione garantendo l’assenza di grovigli e un accurato cable management.

FlexiSpot Q8: il montaggio

La fase di montaggio è molto semplice e alla portata di tutti. Infatti il ripiano e le gambe vengono forniti in due pacchi distinti ed è necessario una semplice operazione di assemblaggio con poche viti (viene fornita la brugola necessaria per avvitare). Ciascuna gamba va inserita nell’apposito alloggiamento, dopodiché si attaccano i piedi e si incastra il cassetto per i fili. Semplice, intuitivo e comunque ben descritto dalle istruzioni allegate all’interno del pacco.

FlexiSpot Q8: prezzo e dove acquistarla

La scrivania regolabile FlexiSpot Q8 è insomma ideale per chi preferisce cambiare continuamente la propria postazione lavorativa o la condivide con altre persone. La regolazione da 61 a 123 cm è ideale sia per una sessione lavorativa da seduti che da in piedi, garantendo sempre il miglior comfort possibile essendo regolabile al centimetro.

FlexiSpot Q8 è disponibile sul sito ufficiale del produttore al prezzo di 899 Euro, cifra ben spesa se si cerca un prodotto valido che sia utile, resistente e duraturo. Grazie al coupon sconto “TuttoQ850” potete risparmiare 50€ sull’acquisto.