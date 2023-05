Chi si trova a lavorare seduto alla scrivania per lunghe ore sa bene quanto possa diventare faticoso per il fisico e se poi ci aggiungiamo una postazione poco ergonomica allora la frittata è fatta: mal di gambe, mal di schiena e una postura che giorno dopo giorno peggiora sempre di più con tutto ciò che ne consegue per la salute sul lungo periodo.

Personalmente da tempo cerco la soluzione giusta per mantenere una posizione sana e ho provato un po’ di tutto: sedie ergonomiche, sedie da ufficio più tradizionali, scrivanie di ogni tipo; la verità però è che nulla come fare una piccola sgambata ogni tanto è utile per risvegliare i muscoli, stimolare la circolazione ed evitare di incurvarsi sempre di più sulla tastiera.

Di recente l’azienda Flexispot, attiva ormai da diversi anni nel settore degli arredo per l’ufficio mi ha proposto di testare la scrivania motorizzata Flexispot E8 con piano in Bambù e ho volentieri accettato per sperimentare la “scrivania mentre si sta in piedi”, di cui ho spesso sentito parlare positivamente ma che non avevo ancora avuto l’occasione di provare. La proposta di Flexispot punta su un equilibrio tra ergonomia, estetica e durabilità, permette di accoppiare le gambe motorizzate ad un piano di lavoro in diversi materiali e dimensioni. Io ho scelto quello in Bambù con anche pad di ricarica wireless integrato, sempre utile per uno abituato ad avere almeno 4 o 5 smartphone sempre presenti sulla scrivania.

Ormai la sto utilizzando da un mese abbondante e questo è il mio resoconto.

Specifiche Tecniche

La Flexispot E8 è una scrivania motorizzata con una gamma di altezza regolabile che va da 62 a 125 cm, permettendo così un’ampia varietà di configurazioni sia sedute che in piedi. Il doppio motore è progettato per operare silenziosamente, con un livello di rumore dichiarato di meno di 50 dB, la forza poi non manca, tanto che empiricamente ho verificato che è in grado di sollevare una persona di 60 Kg circa e la casa dichiara un carico massimo di addirittura 125 Kg. Il sistema è inoltre dotato di una serie di funzionalità di sicurezza, tra cui una funzione di arresto automatico in caso di resistenza incontrata durante il movimento.

Le gambe vere e proprie sono disponibili in colorazione nera e bianca e volendo si possono acquistare singolarmente anche senza l’abbinamento con un piano di lavoro, possono ospitare una scrivania di ampie dimensioni, basti pensare che il supporto di ancoraggio del piano, si adatta a larghezze dai 160 ai 190 cm.

Il piano in Bambù è disponibile in diverse dimensioni, la versione che ho provato misura 140 x 70 cm, spazioso abbastanza per ospitare due monitor, una tastiera, un mouse e qualche accessorio extra con facilità. Per altro il modello che mi è stato inviato ha un incavo frontale che permette di avvicinarsi maggiormente con la sedia o stando in piedi, molto comodo rispetto ad una scrivania con lato completamente dritto.

Montaggio

Il montaggio della Flexispot E8 è relativamente semplice, anche se richiede un po’ di tempo. Le istruzioni incluse sono chiare e i componenti sono ben organizzati e etichettati. L’intera operazione ha richiesto circa mezz’ora, le chiavi a brugola necessarie sono già presenti in confezione e anche i collegamenti elettrici sono piuttosto semplici grazie a spinotti plug and play. Tenete presente che acquistando un piano di lavoro Flexispot avrete già la superficie inferiore preforata per l’alloggiamento delle viti, diversamente dovrete valutare autonomamente come ancorare le gambe al piano (nulla di complicato in ogni caso).

Nel mio caso ho ricevuto due spedizioni diverse per il piano di lavoro e per le gambe, per entrambe l’imballaggio era impeccabile. Da ricordare però che le sole gambe hanno un peso di circa 35 Kg ed arriveranno in una scatola voluminosa, eventualmente quindi è bene organizzarsi se bisogna trasportarle per diversi piani di scale.

Esperienza d’Uso

L’uso quotidiano della Flexispot E8 è stato molto positivo. La scrivania si muove in modo fluido e silenzioso tra le diverse altezze. Ad aggiungere un tocco tech c’è il pannellino di controllo con tasti soft touch che consente di far salire o scendere manualmente la scrivania all’altezza desiderata oppure impostarla su 4 livelli personalizzabili, ad esempio “seduti”, “in piedi”, di modo che con un solo tasto venga configurata l’altezza richiesta. Questa caratteristica si è rivelata particolarmente utile per passare rapidamente tra posizioni sedute e in piedi.

Gli extra che ho particolarmente apprezzato sono il pad di ricarica wireless preinstallato, comodissimo e pulito nel design e due grossi fori posizionati sul lato dritto (quello opposto alla seduta), utili per far passare cavi e della dimensione giusta per installare degli appositi passacavi, per rendere ancor più minimale l’installazione. Per altro incluso in confezione c’è un pannello in alluminio che copre tutto il cablaggio della scrivania ed eventualmente anche i cavi di un monitor o PC, in modo che tutto l’insieme rimanga ordinato.

Altra chicca è l’uscita di un solo cavo di alimentazione, che serve sia per i motori delle gambe che per il pad di ricarica wireless, tutta l’elettronica è infatti centralizzata in un’unica scheda.

Il piano in bambù appare resistente e gradevole al tatto, aggiungendo un tocco di calore all’intera configurazione. Non ho prestato particolare attenzione in questo mese di utilizzo ma la superficie è ancora perfetta come il primo giorno. Segnalo solo che a causa di una finitura protettiva semilucida, l’utilizzo di un mouse ottico a diretto contatto con il legno non è efficace.

Lavorare in piedi

Devo ancora abituarmi, a volte mi dimentico di questa possibilità, però giorno dopo giorno sto familiarizzando sempre più con la posizione eretta e se per il montaggio video preferisco comunque rimanere seduto, invece per la navigazione web o per la scrittura (anche di questa recensione) trovo rilassante e piacevole stare in piedi. Per il momento ho posizionato il mio portatile, ma proverò ad organizzare gli spazi per trasferire tutta la postazione di lavoro sulla scrivania motorizzata visto che i benefici sono tangibili.

Per i più distratti (come il sottoscritto) aggiungo che ho trovato utile lavorare in piedi per essere più focalizzato sul compito, credo che il cervello reagisca a quella posizione impostando uno stato mentale di concentrazione, mentre da seduti non scatta lo stesso meccanismo. Provare per credere!

Conclusioni

In conclusione, la Flexispot E8 è una scrivania motorizzata solida e ben costruita che offre un buon equilibrio tra funzionalità e estetica. L’esperienza complessiva d’uso è stata molto positiva: il prodotto in sé fa quello che deve, senza veri e propri aspetti negativi da segnalare, il piano in bambù è un bel plus, aggiungendo un elemento naturale ad un prodotto altrimenti molto tecnologico.

Per chi cerca una soluzione per la postazione di lavoro ergonomica e versatile, la Flexispot E8 è sicuramente da prendere in considerazione, anche perché il prezzo è abbordabile e tutto sommato giusto considerando i tanti elementi del sistema di sollevamento e la qualità generale con cui è realizzato.

Fino al 26 maggio con codice sconto MARCAE8 il telaio motorizzato E8 costa 359,99 Euro (il prezzo di listino è di 499 Euro), il piano di lavoro in bambù nella dimensione 140×70 e con ricarica wireless costa 249,99 Euro. Vi ricordo che potete comunque acquistare il solo telaio motorizzato, oppure optare per piani di lavoro di diverse dimensioni, materiali e prezzi.

Proprio in occasione dei Brand Days (dal 22 al 26 maggio), sullo store ci saranno sconti fino al 34% su tantissimi prodotti, scoprili nella pagina dedicata.