Quando si pensa alla smart home è naturale dare uno sguardo agli assistenti digitali che possono controllare tutta la mole di dispositivi connessi in casa. Il pensiero si dirige verso le luci smart, verso telecamere di sicurezza, magari anche verso qualche sonoff o altri accessori per la smart home uno più utile dell’altro. Nessuno però ha pensato alla semplificazione dell’installazione fisica di questi gadget o meglio, solo un brand ha proposto qualcosa ed è Xiaomi.

Lo sapete, Xiaomi produce di tutto. Il suo ecosistema è enorme e non comprende solo smartphone, smartband e monopattini ma ci sono le smart tv, gli speaker, le biciclette, le cuffie, il purificatore d’aria, le lampade e chi più ne ha più ne metta. Hanno tantissimi accessori per riempire la propria casa smart ed hanno pensato bene anche agli strumenti per farlo come il cacciavite elettrico Wowstick 1F Pro e il Mijia Electric Screwdriver.

Wowstick 1F Pro

Xiaomi ha studiato il Wowstick 1F Pro con astuzia, è un giravite wireless con anche una comoda illuminazione a LED per le operazioni di precisione. Ha un design moderno, è a forma di penna ed è costruito tutto in solido alluminio. Al suo interno c’è una batteria da 500 mAh che si ricarica via microUSB. La durata della batteria è difficile da stabilire, dipende da che tipo di lavoro si fa ma in generale copre tranquillamente più di 3 ore di utilizzo massiccio. Il che significa che se utilizzato ad intermittenza, come un classico cacciavite, può durare per mesi e mesi. La ricarica è veloce quindi anche in caso di emergenza bastano pochi minuti per iniziare a svitare.

Il motore interno ha una discreta potenza che lo rende perfetto per smontare notebook, assemblare pc o fare piccoli lavori in casa. In realtà forzando un po’ la mano e sfruttando il blocco del motore, è possibile anche dare quella stretta maggiore che spesso e volentieri è necessaria. Risulta essere praticissimo da avere in casa, è piccolo abbastanza per poter essere sfruttato dovunque e grazie alla luce led anche i lavoretti più difficili possono essere svolti.

Il kit è composto non solo dal Wowstick ma da una serie di accessori che ne completano e ne migliorano l’utilizzo. Il pad magnetico dove tenere le viti è una soluzione essenziale per i lavori complessi di smontaggio ma i veri protagonisti di questo kit sono i 56 pezzi (bit) da utilizzare con il Wowstick. Sono quanto di meglio si possa desiderare, c’è davvero di tutto (PH, SL, H,T,P,Y etc) ed è praticamente impossibile non trovare il bit necessario.

Come per tutti gli strumenti Xiaomi, anche questo Wowstick risulta essere comodo e funzionale. Avere uno sempre libero in casa e pronto ad operare è un bel vantaggio. Particolarmente indicato per chi ama smontare notebook o dispositivi elettronici, per i fanatici delle riparazioni self made e per chi vuole un semplice cacciavite smart elettrico da tenere sempre a portata anche se lo si utilizzerà poche volte all’anno.

Mijia Electric Screwdriver

Il Mijia Electric Screwdriver di Xiaomi può essere considerato anche un pezzo di design e basta. Si tratta del giravite più moderno in circolazione, con il design più minimal che si possa desiderare tanto da aver vinto il Design Award 2019 iF. Oltre al suo piacevole aspetto estetico questo Mijia Electric Screwdriver è potente, molto potente.

Se il Wowstick è particolarmente adatto a lavori di fino, lavoretti e smontaggi vari, questo Mijia Electric Screwdriver è in grado di fare il lavoro duro. Il motore ha una coppia entusiasmante tanta da richiedere una certa manualità con così tanta potenza. Riesce a reggere qualsiasi tipo di lavoro in casa, montare un complicatissimo mobile IKEA sarà un gioco da ragazzi ed anche lavori di manutenzione d’emergenza possono essere svolti senza problemi grazie all’aiuto della luce LED.

La durata della batteria stupisce, ha 2000 mAh che si ricaricano via USB-C abbastanza velocemente e riesce a reggere svariate ore di montaggio. Il Mijia Electric Screwdriver viene fornito con 12 punte per le viti, sono molto resistenti e difficili da rovinare.

Un giravite elettrico che a tratti sembra un piccolo trapano dal design futuristico, è davvero uno di quei gadget da non farsi scappare. Poco adatto a lavori di piccola intensità, per quelli è meglio il Wowstick, mentre per tutto il resto è davvero difficile trovare qualcosa che questo Mijia Electric Screwdriver non possa fare. Forse sono escluse tutte le installazioni che richiedono interventi dei professionisti ma per lavori duri da fare da soli è perfetto.

