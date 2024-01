Torniamo a parlare di Aqara, brand che sta diventando sempre più importante e presente in un mercato in forte crescita, quello della v. Verso la fine del 2022 il produttore ha lanciato Aqara Radiator Thermostat E1, una valvola termostatica dotata di connettività Zigbee 3.0 e di supporto a Matter, il nuovo standard che promette di portare un po’ di ordine in un mercato più complesso che mai.

Dopo aver rimandato l’installazione per problemi di compatibilità, da qualche mese la valvola di Aqara è installata nel termosifone a fianco alla scrivania da cui sta scrivendo l’autore di questo articolo. Dopo averlo messo in funzione verso la fine di ottobre, con circa tre mesi di utilizzo quotidiano, è dunque giunto il momento di parlarvene in maniera approfondita, anche per quanto riguarda l’integrazione nella domotica già esistente.

Montaggio semplicissimo

Come tutti i prodotti Aqara, anche la valvola termostatica Radiator Thermostat E1 è molto semplice da installare. Dovete ovviamente avere la predisposizione sul termosifone, e nella confezione di vendita sono presenti tre diversi adattatori in plastica da fissare sull’attacco a vite e a cui avvitare la nuova valvola.

Prima di farlo dovrete accertarvi di aver inserito le due batterie da 1,5 volt di tipo AA (le classiche pile stilo), necessarie all’alimentazione del dispositivo. In questo modo dovreste avere energia sufficiente per un anno di utilizzo, anche se si tratta ovviamente di un dato che varia in funzione dell’utilizzo della valvola. Nel nostro caso la companion app Aqara segna che la batteria è ancora al 100% dopo tre mesi di utilizzo, anche se la regolazione a 19 gradi (monitor, PC e altri dispositivi scaldano comunque il piccolo studio oltre i 20 gradi) contribuisce a ridurre al minimo le aperture e chiusure della valvola.

Una volta montata la valvola è necessario abbinarla alla companion app tramite uno smartphone. Essendo un dispositivo Zigbee è scontato che dovrete avere un apposito hub (noi abbiamo utilizzato un Aqara Smart Hub M2), altrimenti non potrete in alcun modo utilizzare la valvola. Una volta completato l’accoppiamento dovrete effettuare la calibrazione automatica, procedura che viene completata in pochi secondi, e che vi permetterà di utilizzare immediatamente il nuovo dispositivo.

Ricco di funzioni

A questo punto siete pronti per il passaggio successivo, ovvero la gestione della temperatura che può avvenire sia tramite lo smartphone, ideale se non siete in casa o nella stanza interessata e volete regolare la temperatura, sia direttamente sulla valvola. È infatti presente una ghiera rotante che permette di alzare o abbassare la temperatura di attivazione di Aqara Radiator Thermostat E1, con un display molto luminoso che mostra il dato impostato, lo stato della connessione e un altro paio di valori.

Il primo è relativo alla presenza di una porta o finestra aperta (collegando un sensore Aqara), il secondo invece si riferisce al blocco della ghiera, che può essere attivato per impedire la modifica manuale della temperatura, utile se avete bambini in casa. Da segnalare inoltre che è possibile collegare un termometro esterno alla valvola, e utilizzarlo per il rilevamento della temperatura.

In questo modo potete posizionare un qualsiasi sensore Aqara (come ad esempio il sensore della qualità dell’aria di cui vi abbiamo parlato qui) in un punto strategico della stanza, così da essere certi che la temperatura sia quella desiderata. Una soluzione comoda soprattutto in stanze molto grandi, per assicurarsi che la temperatura sia il più omogenea possibile.

Se avete più termosifoni e più valvole Aqara installate, potete raggrupparle in una unica entità, così da regolare la temperatura di una stanza con un singolo tocco, anziché dover regolare ogni dispositivo singolarmente. È possibile impostare il limite anti freeze, che attiva la valvola quando la temperatura scende sotto a un limite estremo, per evitare che l’acqua possa congelare danneggiando l’impianto domestico.

Tramite la companion app è possibile inoltre pianificare il funzionamento della valvola, programmandone accensione e spegnimento in diversi giorni della settimana, con te programmi a disposizione. Potete utilizzarli se preferite abbassare la temperatura quando uscite di casa e alzarla prima del vostro rientro, in alternativa a una temperatura costante per tutto l’arco della giornata.

Integrazione

Al momento in cui scriviamo questa recensione Aqara non ha ancora rilasciato un aggiornamento del firmware che abiliti il supporto a Matter, ma dovrebbe essere solamente una questione di tempo affinché tale funzione venga sbloccata. Questo non significa che non sia possibile integrare Aqara Radiator Thermostat E1 in altri ecosistemi, tutt’altro.

Sono supportati infatti, oltre all’ecosistema Aqara, anche HomeKit di Apple, Google Home, v, IFTTT e Alice. Noi abbiamo sfruttato la compatibilità con HomeKit per integrare il dispositivo nella nostra casa domotica gestita tramite Home Assistant, e non abbiamo avuto problemi di sorta. Grazie a questa integrazione possiamo controllare la temperatura della valvola e visualizzare la temperatura corrente, utilizzando anche la modalità anti-freeze e l’opzione per spegnere completamente il dispositivo.

Ovviamente utilizzando Aqara Home e altri sensori e dispositivi potrete realizzare numerose automazioni, sfruttando ad esempio sensori di apertura/chiusura di porte o finestre, sensori di presenza e molti altri tra quelli disponibili in un ecosistema incostante evoluzione.

In conclusione

La soluzione di Aqara per la gestione dei termosifoni è decisamente soddisfacente, semplice da installare, comoda da configurare e molto versatile (lo sarà ancora di più quando sarà aggiunto il supporto a Matter). Il prezzo è decisamente allettante, non molto diverso da quello di una classica valvola termostatica tradizionale (su Amazon la trovate a 59,99 euro) e la possibilità di regolare la temperatura anche quando non siete in casa lo rende un acquisto quasi obbligato se volete una casa davvero smart.