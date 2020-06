Curare un giardino o un piccolo orto non è una cosa semplice soprattutto negli ultimi tempi con la vita frenetica che lascia sempre meno tempo per le proprie passioni. In questo senso la tecnologia può aiutare molto ed anche il mondo degli irrigatori si è innovato per aggiungere funzioni smart in grado di automatizzare alcune operazioni essenziali. Non tutti conoscono la comodità delle migliori centraline irrigazione WiFi, possono essere una svolta nella gestione del proprio giardino.

Migliori centraline irrigazione WiFi: cosa sono e perché comprarle

Le centraline per irrigazione giardino non sono altro che un piccolo box dove sarà possibile programmare l’accensione o lo spegnimento del sistema di irrigazione. Le migliori centraline irrigazione sono diventate smart, hanno aggiunto il supporto al Wi-Fi e permettono non solo di essere controllate da smartphone ma anche di interfacciarsi con altri dispositivi della smart home come ad esempio, le stazioni meteo private.

Le centraline per irrigazioni Wi-Fi sono utilissime non solo per poter avviare da remoto l’irrigazione ma anche per poter programmare una routine settimanale o mensile di irrigazione e di andarla ad integrare con altri dati dai vari sensori della smart home. Per fare un tipo di esempio pratico, alcune centraline irrigazione da giardino smart hanno anche la funzione meteo integrata in modo da poter gestire al meglio quando e per quanto tempo eseguire la sessione. Altre invece possono integrarsi nell’ecosistema smart home ed interfacciarsi magari con una stazione meteo da casa e prendere direttamente i dati del microclima della zona abitativa per avere dei dati ancora più precisi.

Scegliere la migliore centralina irrigazione wifi non permette solo di avere un controllo preciso sul proprio giardino o sul proprio orto ma anche di gestire meglio le risorse energetiche ed evitare gli sprechi. La comodità di avere una centralina smart per l’irrigazione e la totale assenza di pensieri, permette a chiunque di curare il proprio giardino senza troppi pensieri per la testa.

Dopo qualche spunto di riflessione sottolineiamo che la guida alle migliori centraline per irrigatori Wi-Fi non è una lista di tutti le centraline presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori. La selezione delle centraline per irrigazione è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste sono nelle nostri giardini ad aiutarci nella gestione dell’irrigazione.

Migliori centraline irrigazione Wi-Fi sotto 100 Euro

Eve Aqua

La migliore centraline irrigazione più economica è anche quella con il design più moderno e con un montaggio estremamente semplice. La soluzione di Eve, azienda molto attiva nel campo smart home, è davvero interessante per la sua capacità di essere molto intuitiva e di integrarsi alla grande in HomeKit di Apple. Ha tutte le funzioni più utili come accensione o spegnimento da remoto, la programmazione su scala mensile ed anche il monitoraggio del consumo. Per quel che costa, è una delle scelte più intelligenti da fare. Una centralina di irrigazione a batteria davvero completa.

Rain Bird

La Rain Bird non avrà un design minimal ed al passo con i tempi ma è un prodotto pensato e ricercato per chi vuole il massimo della qualità per il proprio giardino. Oltre ad essere completamente controllabile via smartphone da remoto, ha anche un pannello di controllo fisico che in alcuni casi può fare la differenza per le azioni manuali che richiedono una certa urgenza magari in vista di problemi con la connessione. C’è la programmazione, c’è l’avvio da remoto e la modalità di risparmio dell’acqua.

Migliori centraline irrigazione Wi-Fi oltre 100 Euro

Netro Sprinkler

Una centralina di irrigazione smart tra le più riuscite, questo Netro Sprinkler sa sicuramente il fatto suo. Si installa in maniera semplicissima, ha un design minimal ed un sacco di funzioni smart invidiabili tra cui il pieno supporto agli assistenti digitali come Google Assistant. Riesce a raccogliere una mole enorme di dati, restituisce grafici e previsioni sullo stato di salute del giardino. Chiaramente ci sono anche tutte le funzioni più classiche come la programmazione e il controllo remoto ma in più è in grado di effettuare sessioni di risparmio d’acqua davvero efficaci. Costicchia ma ne vale la pena,

Orbit b-Hyve

Design classico ma funzionale con un pannello di controllo in grado di essere utilissimo per le operazioni manuali o di emergenza, l’irrigatore smart di Orbit è una scelta tuttofare di qualità. L’applicazione di controllo è disponibile per tutti gli smartphone Android o iOS ed è in grado non solo di attivare il controllo remoto e la classica programmazione ma anche di fornire dei controllo avanzati che un vero amante apprezzerà di certo. Il prezzo del sistema Orbit è un po’ alto ma è uno strumento di alta qualità.

Migliori centraline irrigazione Wi-Fi in assoluto

