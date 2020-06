Le stazioni meteo private, quelle da installare a casa propria, non hanno mai avuto una vasta diffusione sul grande pubblico. Sono sempre state legate agli appassionati, a chi ama il meteo e lo segue come hobby ma grazie al netto miglioramento tecnologico delle stazioni meteorologiche, le cose sono cambiate non poco. Oggi sono molte di più le persone che hanno voglia di studiare il microclima con le migliori stazioni meteo sul mercato.

Miglior stazione meteo per fascia di prezzo

Prima di vedere quale stazione meteo comprare, è bene ribadire cos’è una stazione meteorologica. Tranquilli, non è nulla di particolarmente complesso, non si va oltre quello che si intuisce dalla parola stessa, sono delle stazioni meteo di dimensioni ridotte in grado di calcolare e restituire una quantità di dati davvero interessante sul microclima della zona abitativa.

I dati raccolti sono molteplici, si passa dalla semplice velocità del vento ai livelli di anidride carbonica nell’aria, virando verso l’esposizione ai raggi UV, la pressione atmosferica e concludendo con le condizioni del cielo e la classica temperatura. Tanti dati che possono essere gestiti e veicolati non solo per le previsioni meteorologiche prossime o future ma anche utilizzati per tanti altri ambiti.

Molti utilizzano le micro stazioni meteorologiche per gestire un piccolo orto da balcone o da terrazzo, altri invece le utilizzano per analizzare la pulizia dell’aria di casa o della propria zona per integrare i dati con purificatori e svolgere una pulizia migliore. Altri invece più semplicemente utilizzano le stazioni meteo per programmare nei dettagli la giornata, per puntare all’abbigliamento giusto. Gli appassionati di meteorologia invece sanno già in che mondo si entra con una piccola stazione da avere in casa.

Dopo qualche spunto di riflessione sottolineiamo che la guida ai migliori stazioni meteo non è una lista di tutti i device presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori. La selezione delle stazioni meteorologiche è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste sono nelle nostre case pronte ad aggiornarci continuamente sul meteo.

Migliori stazioni meteo economiche

MVPOWER

Per molti potrebbe sembrare un giocattolino visto il prezzo irrisorio ed effettivamente la precisione dei dati acquisiti non è altissima ma questa stazione meteorologica MVPower è una buona soluzione per iniziare ad entrare nel mondo delle stazioni meteo da casa. Ha il sensore wireless da mettere dovunque in casa o fuori ed il monitor principale dove gestire tutti i dati. Una soluzione consigliata per il prezzo basso.

Kalawen Stazione Meteo

Salendo un po’ di prezzo questa stazione meteo Kalawen viene consigliata spesso come termometro ambiente interno vista la sua precisione in rapporto alla cifra richiesta. Si tratta di una soluzione che può essere utilizzata in maniera totalmente wireless grazie alle componenti che possono essere alimentate con delle pile stilo, questa Kalawen si può nascondere facilmente in casa. Buona stazione meteo uso domestico.

Migliori stazioni meteo fascia media

National Geographic Multi Color

Costa il giusto ed è una tra le stazioni meteorologiche più belle esteticamente, riesce a stare bene in qualsiasi ambiente domestico. Ha tutte le funzioni delle stazioni più classiche con il sensore wireless da esterno ma il suo punto forte è il design ed il display in grado di dare quella marcia in più nell’esposizione dei dati. Non ha nessuna funzione smart e questo potrebbe essere il suo unico limite.

Bresser Weather Center

Considerata la migliore stazione meteo semi professionale proposta ad un prezzo molto, molto interessante. Le soluzioni Bresser sono molto facili da installare, hanno una precisione elevata nel riportare i dati esatti in maniera tempestiva e riesce anche ad avere un design compatto e durevole nel tempo. Ha davvero tutto ciò che si possa desiderare per essere soddisfatti del proprio acquisto.

Migliori stazioni meteo fascia alta

Netatmo Stazione Meteo

La stazione meteo da esterno di Netatmo è tra le più conosciute e apprezzate per la sua natura smart e per il suo design decisamente avanti a tutti. Si installano facilmente solo i sensori ed il controllo avviene solo dallo smartphone in modo da avere l’ambiente domestico sempre pulito. Esistono tantissimi accessori per ampliare le possibilità offerte da Netatmo che comunque riesce ad essere molto precisa nelle valutazioni e molto facile da utilizzare. C’è la piena compatibilità con gli assistenti digitali ed i servizi per la smart home in modo da integrarsi alla perfezione. Impossibile non consigliarla, fantastica stazione meteo da casa.

Sainlogic Weather Station

Parlare di meteo professionale è un po’ esagerato ma questa stazione Sainlogic è davvero completa con anche il controllo via smartphone, tablet e desktop, il tutto senza rinunciare al classico monitor di base da tenere sempre in casa. I sensori esterni sono davvero completi e di buonissima fattura, c’è bisogno di un po’ di manutenzione per tenerli sempre al massimo dell’efficienza ma è una cosa comune a tutte le stazioni con questo grado di precisione. Certo costa tanto ma è in grado di offrire una qualità costruttiva, un grado di precisione e una tenuta nel tempo che altre soluzioni non possono garantire.

Migliori stazioni meteo in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida alle migliori stazioni meteo, il motivo è uno. Questa è una selezione delle migliori stazioni meteo che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato delle stazioni meteorologiche, in futuro potrebbe essere aggiunto la stazione meteo che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

