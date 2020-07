Ha preso il via nel weekend la nuova iniziativa promozionale di Trony che proseguirà, esclusivamente online, fino al prossimo 7 agosto. Si chiama Sull’onda degli sconti e riguarda tantissimi prodotti presenti sul sito ufficiale della nota catena di elettronica.

Sui prodotti evidenziati Trony offre anche la consegna gratuita e in molti casi, ma solo per un prezzo di acquisto superiore ai 399 euro, il pagamento in venti rate a tasso zero. Vediamo dunque alcune delle proposte presenti nella selezione speciale di prodotti.

Telefonia

OPPO A5 2020 a 149 euro invece di 179 euro

OPPO A72 a 239 euro invece di 279 euro

OPPO Find X2 Lite a 479 euro invece di 499 euro

Samsung Galaxy A51 a 269 euro invece di 379 euro

Samsung Galaxy A71 a 349 euro invece di 479 euro

Motorola Razr a 1.399 euro invece di 1.599 euro

iPhone XR 128 GB a 729 euro

TV

LG 55SM8050PLC a 550 euro invece di 699 euro

Philips 58PUS8555/12 a 699 euro invece di 899 euro

Sony KD65XG7096BAEP a 695 euro invece di 899 euro

Samsung QE65Q70TATXZT a 1.299 euro invece di 1.599 euro

Panasonic TX-58GX700E a 565 euro invece di 749 euro

Samsung UE43TU8070UXZT a 375 euro invece di 499 euro

Informatica

MacBook Pro 16 a 2.699 euro invece di 2.799 euro

Lenovo IdeaPad3 a 549 euro invece di 599 euro

Lenovo Ideacentre A540-24ICB a 899 euro invece di 943 euro

Huawei Matepad 10.4 a 319 euro invece di 330 euro

Acer SF313-52-5770 a 949 euro invece di 999 euro

iMac 27 Retina 5K a 2.299 euro invece di 2.399 euro

Lenovo T540-12iCK G a 949 euro invece di 999 euro

Altri prodotti

Canon Powershot SX 432 a 230 euro invece di 299 euro

Nikon D5600 + 18/55 VR AF-P a 655 euro invece di 799 euro

Garmin vivosmart 4 a 89 euro invece di 99 euro

soundbar Samsung HW-K335 a 90 euro invece di 129 euro

Per scoprire tutti i prodotti dell’iniziativa promozionale non vi resta che visitare la pagina dedicata, utilizzando il link sottostante.