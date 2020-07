Il mercato degli smartwatch è in costante fermento, anche se la maggior parte delle copertine è dedicata ai modelli più costosi, realizzati dai produttori più blasonati. Ma per avere uno smartwatch non è necessario spendere centinaia di euro e queste quattro proposte su eBay lo testimoniano.

Si parte infatti da una ventina di euro per arrivare a poco più di 100 euro per il modello più completo. Per tutti ci sono le funzioni diventate ormai uno standard per uno smartwatch attuale, come schermo a colori touch, rilevatore del battito cardiaco, collegamento con lo smartphone per la ricezione delle notifiche e una buona autonomia.

Tre dei quattro modelli sono spediti direttamente dal nostro Paese, con tempi di consegna decisamente ridotti, mentre un quarto modello, il più economico, è spedito dall’estremo oriente e potrebbe avere tempi di consegna decisamente più lunghi. Vediamo dunque quali sono i quattro smartwatch in oggetto, con link per l’acquisto e prezzo di vendita.

SENBONO S20

È il più economico dei modelli che vi proponiamo ma ha una propria personalità. Quadrante circolare, misuratore del battito cardiaco, Bluetooth 5.0 per una connettività stabile e schermo full touch.

Potete impostare il quadrante preferito, registrare numerose attività sportive e visualizzare il riepilogo nella companion app, conoscere la pressione sanguigna grazie al sensore ottico e scoprire il livello di intensità dei vostri allenamenti, per capire se e come state migliorando.

Non manca la possibilità di visualizzare le notifiche provenienti dallo smartphone e utilizzarlo anche in piscina, grazie alla certificazione IP68. Grazie all’apposita funzione potrete infine analizzare la qualità del sonno e scoprire eventuali disturbi. La batteria da 360 mAh garantisce fino a 15 giorni di autonomia.

B57

Se invece preferite uno smartphone di forma rettangolare ecco B57, con certificazione IP67, misurazione del battito cardiaco e della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno e le classiche funzioni per il fitness tracking.

Potrete quindi registrare le vostre sessioni di allenamento, contare passi percorsi, calorie consumate, ricevere notifiche dallo smartwatch e visualizzare numerose altre informazioni.

Zeblaze Thor Pro 3G

Se volete un dispositivo che faccia tutto quanto una volta messo al polso, questo Zeblaze Thor Pro 3G è la soluzione ideale. Dispone di uno slot SIM per effettuare e ricevere chiamate in 2G e 3G, schermo da 1,53 pollici per una visibilità perfetta, batteria da 500 mAh per coprire l’intera giornata, fotocamera laterale per immortalare le vostre uscite e ovviamente un ricevitore GPS.

In questo modo potrete tracciare con precisione i vostri allenamenti, seguire percorsi, conoscere il dislivello coperto e le strade utilizzate. Non mancano ovviamente le notifiche dallo smartphone, il monitoraggio della frequenza cardiaca, quello del sonno e le classiche funzioni di fitness tracking.

Kospet Vision

Kospet Vision è dedicato agli appassionati di attività all’aria aperta, grazie alle numerose modalità sportive supportate, ma non tralascia la parte smart. Dispone di una fotocamera frontale per selfie in ogni situazione, fotocamera laterale per scatti al paesaggio e monta Android 7.1.

In questo modo può utilizzare le normali app del Play Store per rimanere sempre connessi. Dispone di uno slot per SIM 4G, così da essere completamente indipendente dallo smartphone, che potrete tranquillamente lasciate a casa.

Informazione Pubblicitaria