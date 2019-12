I Regali Last Minute di eBay includono tante offerte sulle TV e anche qualche decoder, tutti compatibili con lo standard DVB-T2: un particolare, questo, che sarà utile prima di quanto pensiate. Se volete approfittarne, magari in tempo per il Natale, qui in basso potete trovare i migliori sconti eBay del momento.

Cos’è il DVB-T2 e quando ci sarà lo switch off

Il DVB-T2 è una versione migliorata dello standard tecnico DVB-T, di fatto la seconda generazione del cosiddetto “digitale terrestre” che qualche anno fa ha fatto penare tanti utenti, costretti a cambiare la TV o acquistare l’apposito decoder.

Qualcosa di simile accadrà con il passaggio al DVB-T2: lo switch off non avverrà nel brevissimo periodo, ma vale la pena iniziare a considerarlo prima di farsi trovare poi impreparati a furia di rinviare (soprattutto considerando che l’acquisto di una nuova TV non avviene di solito di frequente).

Il passaggio al DVB-T2 avverrà tra settembre 2021 e giugno 2022 (in base alla regione), periodo nel quale sarà necessario possedere una TV o un decoder compatibili con il nuovo standard per vedere i canali del digitale terrestre. Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha stanziato un bonus TV da 50 euro per l’acquisto di TV o decoder con DVB-T2.

Le offerte eBay sulle TV

Per non farvi trovare impreparati al passaggio, o semplicemente per acquistare una nuova TV per le feste di Natale, potete approfittare già da ora delle tante offerte del Regali Last Minute di eBay. Ce ne sono per diverse fasce di prezzo e per diverse dimensioni, nel caso abbiate problemi di spazio.

Offerte TV eBay sopra i 1000 euro

Offerte TV eBay tra i 500 e i 1000 euro

Offerte TV eBay sotto i 500 euro

Le offerte eBay sui decoder DVB-T2

Nel caso non vogliate cambiare TV potete anche optare per un decoder esterno compatibile con il DVB-T2. I modelli in offerta su eBay con i Regali Last Minute non sono tantissimi, ma potete comunque farvi un’idea.

