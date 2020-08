Amazon, il sito di shopping online più noto e utilizzato cotidie dall’utenza occidentale (Italia compresa), ci ha ampiamente abituati a periodiche iniziative promozionali che coinvolgono i prodotti più disparati e tra le offerte che di tanto in tanto vengono riproposte ci sono proprio quelle di cui parliamo oggi: il colosso dell’e-commerce facente capo a Jeff Bezos permette di ottenere uno sconto del 25% su una selezione (per la verità non troppo vasta) di accessori per i suoi dispositivi delle serie Echo, Fire e Kindle previa applicazione di un codice sconto apposito.

Amazon, lo sapete sicuramente, non è soltanto un marketplace e un rivenditore di merce prodotta da altre aziende, ma vende anche una gamma sempre più ampia di dispositivi proprietari, che vanno dagli speaker intelligenti della famiglia Amazon Echo con l’assistente virtuale Alexa, ai popolarissimi ebook reader della serie Amazon Kindle, fino ai tanto economici quanto apprezzati dispositivi Fire, con vari tablet – di recente ne abbiamo recensito uno – e soprattutto la Fire TV Stick (e la relativa versione 4K), che permette di rendere smart una vecchia TV con una spesa irrisoria.

25% di sconto sugli accessori per Amazon Kindle, Fire ed Echo con questo codice

Naturalmente a tutti questi dispositivi possono essere abbinati tantissimi accessori ed è qui che entra in gioco la nuova offerta di Amazon: il gigante dello shopping online, come detto, permette di scontare del 25% il prezzo d’acquisto degli accessori per i dispositivi Kindle, Fire ed Echo, a patto di utilizzare il codice sconto 25ESTATE in fase di completamento dell’ordine, nel campo “Buoni Regalo e Codici promozionali”.

L’iniziativa promozionale è già in corso e proseguirà fino al 31 agosto 2020. Mentre a questo link potete consultare Termini e condizioni della promozione (sono i soliti), i prodotti compatibili con il codice sconto sono quelli della pagina linkata di seguito:

Acquista accessori per Amazon Kindle, Echo, Fire con sconto del 25% con 25ESTATE

