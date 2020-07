Se fino a qualche tempo fa uno smartwatch era visto come un accessorio quasi inutile, viste le funzioni limitate, ora anche gli smartwatch più economici iniziano ad avere un senso. È il caso del modello D20 che vi segnaliamo oggi, in vendita su TomTop, che costa meno di una pizza e sarà in grado di aiutarvi a rimettervi in forma, o a mantenerla.

Lo smartwatch dispone di uno schermo a colori, disponibile in tre diverse varianti di colore (nero, bianco e rosa) per adattarsi a qualsiasi situazione. Oltre alle classiche funzioni che è lecito attendersi da uno smartwatch, come notifiche dallo smartphone, promemoria sulla sedentarietà, monitoraggio del sonno e conteggio dei passi percorsi, D20 può essere utilizzato per tracciare le vostre attività sportive.

Grazie alla certificazione IP67 non dovrete temere scrosci improvvisi, sudore o altri imprevisti durante le vostre uscite. Con D20 potete misurare i dati di numerosi sport, come corsa, camminata, ciclismo e molto altro, registrando le vostre migliori prestazioni e trasferendo i dati sullo smartphone per analizzarli in seguito.

Il tutto ovviamente con la misurazione non solo del battito cardiaco, funzione disponibile ormai sulla quasi totalità degli smartwatch ma anche della pressione sanguigna, con l’indicazione della pressione sistolica e diastolica. E non mancano la possibilità di utilizzare lo smartwatch come telecomando per scattare le proprie foto, il conteggio delle calorie consumate e molto altro.

Il tutto, lo sottolineiamo nuovamente, a un prezzo inferiore a quello di una pizza, quindi una cifra davvero irrisoria. A seguire il link per l’acquisto.

Informazione Pubblicitaria