Che vi piaccia tenervi in forma o che stiate semplicemente cercando uno smartwatch per avere un facile accesso alle notifiche dello smartphone, oggi abbiamo alcune interessanti proposte, molto interessanti per chi ha un budget limitato o non vuole comunque spendere cifre importanti per questa tipologia di prodotto.

Le proposte arrivano da TomTop, store online che in questo caso spedisce dal magazzino cinese senza però costi aggiuntivi. I prezzi che trovate indicati in questo articolo includono infatti sia le spese di spedizione che l’IVA. Questo significa che non dovrete pagare dazi doganali o adeguamenti IVA al momento dell’arrivo della merce nel nostro Paese.

Smartwatch D09

Caratterizzato da un design sportivo, grazie a un cinturino bi-colore, D09 è uno smartwatch dotato di schermo IPS da 1,83 pollici con una risoluzione di 240 x 285 pixel e connettività Bluetooth 5.2, così da ricevere le notifiche dallo smartphone e da inviare i dati raccolti (passi, sonno, calorie, frequenza cardiaca, pressione sanguigna e livello di ossigeno nel sangue) alla companion app, che può essere installata su dispositivi con Android o iOS.

La batteria da 320 mAh consente un’autonomia tipica di 5-7 giorni, che possono arrivare fino a 12 con un uso più moderato, un risultato più che accettabile. La certificazione IP67 vi mette al riparo da brutte sorprese, visto che con pioggia o sudore lo smartwatch non sarà mai a rischi, nemmeno durante gli allenamenti più intensi. A questo proposito D09 gestisce 28 diversi tipi di sport per avere sempre una traccia dei miglioramenti, con la possibilità di analizzare tutto sullo smartphone.

Potete acquistare lo smartwatch D09 su TomTop a 25,10 euro, IVA e spese di spedizione incluse.

Mibro Watch C2

Se invece preferite uno smartwatch più “sobrio”, dalle linee semplici ma eleganti, ecco Mibro Watch C2, col suo schermo HD da 1,69 pollici e resistente alle immersioni fino a 2 atmosfere, per essere utilizzato un po’ ovunque. Pesa appena 34 grammi, quindi non si farà notare al polso e potrete ricaricarlo una volta a settimana.

Supporta il rilevamento di venti diverse attività sportive, misura il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue e ha una lunga serie di quadranti per renderlo unico. Ovviamente raccoglie numerosi dati di fitness, tra cui quelli del sonno per scoprire eventuali problemi e risolverli.

Potete acquistarlo a soli 24,17 euro su TomTop, IVA e spese di spedizione incluse.

LOKMAT Ocean 2 Pro

Il terzo smartwatch che vi proponiamo mantiene la forma rettangolare, ma con un design decisamente più massiccio, quasi “rugged”. Ha uno schermo IPS da 1,83 pollici con risoluzione di 240 x 284 pixel, batteria da 450 mAh che garantisce due settimane di autonomia (due mesi di standby) si collega allo smartphone Android o iOS con il Bluetooth 5.0.

LOKMAT Ocean 2 Pro pesa 69 grammi ma resiste alle immersioni fino a 5 atmosfere, mostrando di essere stato pensato proprio per un utilizzo all’aria aperta. Traccia oltre 100 tipi di attività sportive e con oltre duecento quadranti tra cui scegliere potrete farlo diventare davvero unico.

Misura il battito cardiaco, la pressione del sangue, il livello di ossigeno e dello stress, può gestire le chiamate dallo smartphone, scattare foto da remoto, misurare la qualità del sonno e molto altro ancora. Dispone persino di un assistente vocale per utilizzarlo anche senza mani e potete scegliere fra tre diversi colori del cinturino.

LOKMAT Ocean 2 Pro è in vendita su TomTop a 33,47 euro, spese di spedizione e IVA incluse.

Informazione Pubblicitaria