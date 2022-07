Il Prime Day su Amazon è iniziato e per chi sta cercando un nuovo notebook gaming, lavoro e studio, è davvero iniziato alla grande. MSI ha messo in sconto una buonissima selezione di notebook gaming e content creator, una selezione davvero per tutti i gusti.

Notebook Gaming MSI offerta Prime Day

Abbiamo selezionato le migliori configurazioni dei notebook gaming MSI in offerta al Prime Day, il consiglio è quello di puntare al modello desiderato e non perdere troppo tempo nell’acquisto perché siamo alle prese con lo shortage e c’è un’altissima richiesta di notebook in sconto. In futuro, sempre durante il Prime Day, potrebbero andare in sconto anche altri modelli di notebook MSI , restate connessi al nostro canale Telegram per non perdere nessuna occasione.

MSI GS66 Stealth in offerta Prime Day

MSI GS66 Stealth è un vero notebook da gaming elegante. Esteticamente è molto pacato, sottile e sobrio. Sebbene non sia grande e massiccio, non ha nessun tipo di limitazione nelle prestazioni con il processore Intel Core i9 di dodicesima generazione 12900H e scheda grafica RTX 3070 Ti di NVIDIA, 32 GB RAM DDR5 e 1 TB GB SSD. Il display è un 15.6″ con risoluzione QHD e refresh rate fino a 240 Hz (cornici ridotte) anche la sezione audio è curatissima grazie alla presenza di Hi-Res audio. Il sistema di raffreddamento per tenere a bada questa bestiolina è il Cooler Boost Trinity+ con 3 ventole e 7 heatpipe. Costa tantissimo ma è un portatile msi incredibile.

MSI GS66 Stealth passa da 3199 Euro a 2799 Euro in offerta Prime Day su Amazon

MSI GE66 Raider Deluxe Edition in offerta Prime Day

MSI GE76 Raider è un notebook gaming da sogno grazie ad un design curato e migliorato sotto tantissimi punti di vista senza perdere di vita il bilanciamento tra hardware, prestazioni e temperature. Il processore è un Intel Core i9-12900HK sbloccato di dodicesima generazione con scheda grafica RTX 3080 Ti. La base hardware è importantissima e si completa con ben 64 GB di RAM DDR5 espandibili e 2 TB di SSD espandibili, c’è anche il sistema di raffreddamento Cooler Boost Trinity+ con tripla ventola e 7 heatpipe ad essere decisamente incisivo per tenere a bada un notebook dalle prestazioni così spinte. Il display è quasi completamente borderless, è un IPS a 120Hz da 15.6 pollici con risoluzione 4K. La tastiera è stata sviluppata con Steelseries, la parte audio è affidata a Dynaudio e con il Dragon Center sarà possibile prendere il controllo di tutta questa potenza. Una macchina incredibile, se è in offerte computer msi è un instant buy.

MSI Raider GE76 D.E passa da 4999 Euro a 4499 Euro in offerta Prime Day su Amazon

MSI Katana GF66 (con e senza S.O) in offerta Prime Day

MSI Katana GF66 è supportato dalla GeForce RTX 3050, Core i7 12700H e un pannello da 15,6″ FHD a 144 Hz. Si tratta di una macchina in grado di fare tutto, ci sono tante porte, una buona tastiera, un bel design ma è chiaro che con la combo GPU, CPU e display, il suo intento principale è giocare alla grande e ci riesce benissimo. MSI ha curato tutto anche la dissipazione e il taglio di RAM e SSD che parte da 16 GB di dual channel e 512 GB PCIe Gen3. Particolarmente interessante la versione senza sistema operativo in super sconto.

MSI Katana GF66 passa da 1399 Euro a 1099 Euro in offerta Prime Day su Amazon

MSI Katana GF66 senza S.O passa da 1399 Euro a 899 Euro in offerta Prime Day su Amazon

Notebook Content Creator MSI offerta Prime Day

MSI Creator Z17 in offerta Prime Day

Una novità anche per chi cerca una macchina da lavoro bella grande, è il nuovo MSI Creator Z17 con un display, non solo enorme da 17,3” con risoluzione QHD+ ma anche con refresf rate a 165 Hz con touch e supporto penna, decisamente tanta roba. Il processore invece è un Intel Core i7 12900H a ed è accompagnato da una GeForce RTX 3080, è disponibile anche 2 TB di SSD NVMe PCIe 4, 32GB di RAM DDR5 ed ovviamente tutto è aggiornabile con semplicità. Una bella macchina perfetta per lavorare comodamente anche grazie alla buona tastiera e alle tante porte a disposizione.

MSI Creator Z17 passa da 4099 Euro a 3649 Euro in offerta Prime Day su Amazon

MSI Creator Z16 in offerta Prime Day

Il Creator Z16 di MSI è un notebook elegante ma decisamente potente. Sotto la scocca nasconde un Core i7 12700H con GeForce RTX 3060 a piena potenza in grado non solo di aiutare tutti i creator ad esprimersi al meglio ma anche di farsi passare più di uno sfizio quando si vogliono distrarre dal lavoro con RTX e DLSS nei titoli riprodotti su un display enorme da 16″ QHD+ e 120 Hz. Tra le altre cose il display è disponibile sia in versione con il supporto al tocco che senza.

MSI Creator Z16 touchscreen passa da 2899 Euro a 2799 Euro in offerta Black Friday su Amazon

Notebook lavoro e studio MSI offerta Prime Day

MSI Prestige 15 in offerta Prime Day

Se cercate alte prestazioni ma non volete in nessun modo girare con un computer gaming pesante, MSI Prestige 15 è il giusto compromesso tra performance, portabilità e design. La scheda tecnica è imponente, processore Intel Core i7 1280P con una potente RTX 3050, 16 GB di RAM e 1 TB SSD NVMe, il tutto però è racchiuso in un peso leggero da trasportare. Un laptop ingegnerizzato per rendere al meglio in ogni contesto, c’è il riconoscimento sicuro di Windows Hello ed anche una cerniera che permette al notebook di non essere completamente steso sulla superficie ma di stare leggermente rialzato per favorire il flusso d’aria e la comodità di scrittura.

MSI Prestige 15 passa da 1799 Euro a 1399 Euro in offerta Prime Day su Amazon

MSI Modern 14 in offerta Prime Day

La cura dei dettagli di questo MSI Modern 14 è quasi impeccabile, è una bella alternativa da tenere nella lista dei desideri. Vi diamo un consiglio, se siete un minimo esperti in ambito informatico puntate al risparmio e comprate la versione senza sistema operativo, per tutti gli altri è consigliata questa versione con Windows 11. Il processore è un Intel Core i3 di undicesima generazione con 8 GB di RAM e un modulo SSD NVMe da 512 GB molto veloce. Non è tanto la scheda tecnica a fare gola ma la macchina in sé, gestione termica di primo livello, prestazioni invidiabili, tastiera affidabile con un touchpad sopra la media, ottimo set di porte ed un display dalle cornici ottimizzate da 14″ FHD con quasi il 100% della copertura sRGB. Il tutto racchiuso in poco più di un singolo Kg con un design che si distingue per eleganza. MSI computer sa come accontentare le richieste di tutti, probabile miglior notebook sotto i 500 euro.

MSI Modern 14 passa da 599 Euro a 399 Euro in offerta Prime Day su Amazon

MSI Modern 15 in offerta Prime Day

La cura dei dettagli di questo MSI Modern 15 è quasi impeccabile, è una bella alternativa da tenere nella lista dei desideri. Vi do un consiglio, se siete un minimo esperti in ambito informatico puntate al risparmio e comprate la versione senza sistema operativo, per tutti gli altri è consigliata la versione con Windows 1. Il processore è un Intel Core i5 di undicesima generazione con 8 GB di RAM e un modulo SSD NVMe da 512 GB molto veloce. Non è tanto la scheda tecnica a fare gola ma la macchina in sé, gestione termica di primo livello, prestazioni invidiabili, tastiera affidabile con un touchpad sopra la media, ottimo set di porte ed un display dalle cornici ottimizzate da 15.6″ FHD con quasi il 100% della copertura sRGB.

MSI Modern 15 passa da 799 Euro a 629 Euro in offerta Prime Day su Amazon

