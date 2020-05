Euronics non accenna a fermarsi dopo la ripartenza e lancia in questi giorni tanti nuovi volantini, validi in alcuni dei principali gruppi (Tufano, Bruno, La Via Lattea e CDS). Andiamo a scoprire le migliori offerte tech proposte al loro interno, disponibili fino a giugno 2020.

Dopo aver dato un’occhiata agli Smart Days online di Euronics, ai volantini speciali e a quello del gruppo Nova, ora possiamo scoprire le offerte più interessanti sulla tecnologia dei nuovi volantini di maggio-giugno dei gruppi Tufano, Bruno, La Via Lattea e CDS. Dato che i prodotti possono risultare differenti tra i vari punti vendita d’Italia, vi consigliamo di consultare i volantini completi prima di recarvi eventualmente in negozio.

Le offerte del volantino Euronics Tufano

Il gruppo Tufano Euronics propone il volantino “Sconta IVA”, valido fino al 3 giugno 2020, che sconta del 18,04% (pari allo scorporo dell’IVA) tutti i prodotti da almeno 699 euro aderenti all’iniziativa. Inoltre segnaliamo che è possibile pagare con 20 rate mensili a tasso zero.

Tra i prodotti più interessanti in sconto vi segnaliamo:

TV Samsung QLED 8K QE55Q950R 55″ a 1999 euro;

TV LG OLED 4K 55C9 a 1389,99 euro;

drone DJI Mavic 2 Zoom a 1099 euro;

Samsung Galaxy S20+ a 844,17 euro;

Huawei P40 Pro a 859 euro;

Huawei P40 a 654 euro;

Huawei Watch GT 2 42 mm a 159,99 euro.

Potete consultare il volantino completo Euronics Tufano a questo indirizzo.

Le offerte del volantino Euronics Bruno

Il gruppo Bruno lancia invece il volantino Euronics “Sconti adesso rata a settembre”, valido fino al 4 giugno 2020. Ecco alcuni degli sconti migliori dell’iniziativa:

Potete consultare il volantino completo Euronics Bruno a questo link.

Le offerte del volantino Euronics La Via Lattea

Con il gruppo Euronics La Via Lattea “Si ricomincia dai maxi sconti”, con offerte valide fino al 3 giugno 2020. Tra le tante all’interno vi segnaliamo:

Per tutte le offerte del volantino La Via Lattea potete seguire questo link.

Le offerte del volantino Euronics CDS

Chiudiamo la rassegna di volantino Euronics con quello del gruppo CDS, valido fino al 17 giugno. Con “+ spendi + spendi”, la catena vi offre uno sconto immediato in cassa di 30, 60, 120 o 240 euro in base alla cifra raggiunta (si parte da 399 e si arriva a 1499 euro). Tra le proposte all’interno possiamo suggerirvi:

TV Sony OLED 65″ AG8 a 2199 euro;

Apple iMac 21,5″ con display Retina 4K a 1399 euro;

Apple iPhone 11 64 GB a 799 euro;

Samsung Galaxy Note 10+ a 929 euro;

Samsung Galaxy A50 a 279,90 euro;

TV Philips “The One” 55PUS7304 55″ a 699 euro;

monopattino elettrico Segway ES2 a 399 euro;

Motorola Moto G8 Plus a 199,90 euro.

Potete consultare tutte le offerte Euronics CDS del nuovo volantino a questo indirizzo.