Euronics, nota catena nazionale di elettronica di consumo, è arrivato un nuovo volantino di offerte e questa volta è di tipo monomarca: fino al 24 maggio sono attivi gli “LG Days“, con numerosi prodotti del produttore sudcoreano in offerta, tra cui numerose smart TV ed elettrodomestici.

Oggi, invece, tocca gli LG Days.

Come specificato sul volantino e nelle pagine relative a ciascuna offerta, tutti i prodotti rientranti nella selezione degli “LG Days” prevedono la consegna a casa gratuita, previo acquisto online, inoltre in molti casi Euronics offre anche installazione e configurazione gratuite.

Offerte “LG Days” di Euronics fino al 24 maggio

Tutti i prodotti in offerta per gli LG Days rientrano di fatto in due categorie: elettrodomestici e smart TV. Eccoli.

Smart TV LG in offerta da Euronics

Elettrodomestici LG in offerta da Euronics

Qui di seguito potete vedere il volantino “LG Days” di Euronics, disponibile anche a questo link. Ecco, invece, tutte le offerte LG sullo store online di Euronics:

Offerte LG Days di Euronics (fino al 24 maggio 2020)

