Sono questi giorni ricchi di offerte in casa Comet: è stata lanciato un altro volantino, denominato #iorestosmart, che propone sconti fino al 40% – oltre al finanziamento a tasso zero – su una selezione di prodotti d’elettronica, tra cui non mancano TV, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici.

Le migliori offerte di Comet su prodotti tech

Il volantino di Comet, valido fino al 7 maggio, include una vasta selezione di smartphone Android, su cui ci saranno sconti tra il 10% e il 40% sul prezzo di listino e la possibilità di chiedere un finanziamento in 20 rate a tasso zero (TAN 0%, Taeg 0%). Gli smartphone non sono però – come già anticipato – gli unici prodotti interessanti in promo, per cui abbiamo deciso di segnalarvi di seguito le migliori offerte anche su TV, fotocamere, notebook e tablet.

Smartphone

Xiaomi Mi 9 a 329 euro

a 329 euro Huawei P30 Pro a 599 euro

a 599 euro Redmi Note 8 Pro a 259 euro

a 259 euro Huawei P Smart Z a 189 euro

a 189 euro Motorola One Zoom a 299 euro

a 299 euro Huawei Mate 30 Pro a 999 euro

a 999 euro Samsung Galaxy A51 a 299 euro

Notebook e tablet

Samsung Galaxy Tab S5E a 479 euro

a 479 euro Huawei MediaPad M5 Lite 10 a 249 euro

10 a 249 euro ASUS Notebook VivoBook S15 a 849 euro

a 849 euro Lenovo Notebook Ideapad S145 a 699 euro

Smart TV e fotocamere

LG Smart TV 55″ 55UM7450 a 499 euro

a 499 euro Sony Smart TV 55″ KD55AG8 a 1549 euro

a 1549 euro Samsung Smart TV 65″ 4K QE65Q60RATXZT a 899 euro

a 899 euro Olympus Fotocamera ad obiettivi intercambiabili E-PL8 a 299 euro

È evidente che i dispositivi Android non godono, se si tiene contro dello street price, di offerte eccezionali, ma questa di Comet potrebbe anche rappresentare l’occasione giusta per acquistare una TV o un notebook in comode rate. In ogni caso, potete visionare il volantino completo a questo indirizzo.

Potrebbe interessarti anche: Migliori notebook, ecco i nostri consigli