Parte oggi una nuova promozione di eBay riservata agli utenti che stanno cercando un nuovo smartphone o una serie di accessori. Utilizzando il coupon che trovate indicato più avanti, potrete ottenere il 5% di sconto, con un massimo di 100 euro. Scoprite come fare ad averlo e quali sono i prodotti in promozione.

L’iniziativa promozionale

A partire da oggi e fino alle 23:59 di domenica 26 luglio potete risparmiare il 5% sull’acquisto di smartphone e accessori presenti in una nutrita selezione, raggiungibile utilizzando il link a fine pagina. Per ottenere lo sconto è sufficiente inserire il codice sconto PITSMART10 al momento del pagamento per vedere detratto il 5% dal totale.

Lo sconto può essere utilizzato una sola volta con un valore massimo di 100 euro. È comunque possibile acquistare diversi prodotti, anche da venditori differenti, inserirli tutti nel carrello e applicare lo sconto alla fine per massimizzare il risparmio.

Per poter utilizzare il codice è necessario essere maggiorenni e utilizzare PayPal o una carta di credito/debito per il pagamento degli acquisti. Ricordiamo inoltre che il buono sconto si applica solamente sul valore del bene e non sulle eventuali spese di spedizione o sulle tasse che dovessero essere applicate.

