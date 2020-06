Youpin è una piattaforma di crowdfunding lanciata qualche anno fa da Xiaomi per dare spazio ai propri progetti ma anche a quelli delle numerose compagnie che orbitano nell’ecosistema del colosso cinese. Oltre a prodotti tecnologici “tradizionali” ogni tanto vengono lanciati prodotti particolari ma egualmente interessanti.

È il caso di Fixnow Battery Powered Foam Gun for Cars e MIJIA Smart Kitchen Hood. Nel primo caso si tratta di una pistola per il lavaggio della propria vettura, funzionante tramite una batteria al litio che permette di non avere bisogno della corrente per l; utilizzo. Vi basterà collegare il tubo dell’acqua e inserire il detersivo nell’apposito serbatoio per avere quanto necessario.

La batteria da 2.600 mAh alimenta un motore brushless che permette di ottenere acqua a una pressione di 2,4 MPa o di 1,4 MPa, per interventi più energici o delicati. La batteria si ricarica in circa due ore e mezzo grazie alla ricarica rapida a 25 watt. Il prezzo in Cina è di 299 yuan, circa 38 euro ma difficilmente la vedremo in Europa se non attraverso qualche importatore.

Xiaomi MIJIA Smart Kitchen Hood è invece una cappa aspirante da cucina da montare a parete al di sopra dei fornelli. In questo modo è possibile aspirare i fumi prodotti durante la cottura del cibo convogliandoli all’esterno grazie a un tubo di sfiato molto ampio.

La cappa è particolarmente interessante perché può essere controllata attraverso l’app MIJIA, con una serie di connessioni con i piani cottura dello stesso brand. È in grado di aspirare 20 metri cubi di aria al minuto ed è in vendita in Cina a 1.499 yuan, circa 190 euro. Anche in questo caso l’unica possibilità di vederla in Europa è quella di ricorrere a importatori di terze parti.

Decisamente più tradizionale, e con buone possibilità di finire sui mercati internazionali, è Xiaomi Mi Bluetooth Headset Pro, un auricolare da collegare al proprio smartphone dotato di un supporto per fissarlo al meglio all’orecchio. Tale supporto può essere ruotato di 180 gradi per adattarsi alla perfezione all’orecchio destro o sinistro, a seconda delle preferenze.

L’auricolare utilizza un chipset Qualcomm QCC3030 e un driver dinamico da 12 mm per una qualità audio molto elevata. La batteria da 100 mAh garantisce 8 ore di chiamate con una singola carica e la batteria da 600 mAh presente nella custodia consente di arrivare fino a oltre 40 ore di autonomia.

La ricarica dell’auricolare avviene tramite pin mentre il box può essere ricaricato tramite POGO pin o connettore USB Type-C per una ricarica più rapida. La connessione allo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.0 ed è presente il supporto a Siri, Google Assistant e XiaoAI. Il prezzo in Cina è di 199 yuan, circa 25 euro, ma è probabile che lo vedremo presto anche sui mercati internazionali.