Xiaomi, dopo aver annunciato il monitor da gaming Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34, in queste ore svela un altro accessorio per computer. Xiaomi XiaoAI Smart Mouse è un mouse wireless comodo e compatto, dal prezzo economico, pensato per chi è alla ricerca di una soluzione minimal ma ricca di feature.

Specifiche Xiaomi XiaoAI Smart Mouse

Xiaomi XiaoAI Smart Mouse ha un aspetto decisamente poco appariscente e senza fronzoli, con un case antibatterico in plastica di colorazione nera su cui sono inseriti i tasti sinistro/destro ed il tasto di accesso rapido all’assistente vocale XiaoAI. Il mouse di Xiaomi è infatti dotato di un microfono che l’utente può sfruttare a proprio piacimento per controllare rapidamente alcuni dispositivi della smart home, tradurre in tempo reale del testo e tanto altro.

Xiaomi XiaoAI Smart Mouse può essere collegato ad un PC tramite Bluetooth o con il dongle USB, monta una porta USB Type-C, una batteria da 750 mAh con autonomia dichiarata pari a 30 giorni (180 in standby) e offre anche la possibilità di cambiare il valore DPI da 1200 a 4000. Le dimensioni parlano di 115 x 62 x 35 mm con un peso pari a 103 grammi.

Prezzo Xiaomi XiaoAI Smart Mouse

Xiaomi XiaoAI Smart Mouse è disponibile all’acquisto tramite Xiaomi Mall e Xiaomi Youpin al prezzo di 149 yuan, circa 18 euro al cambio, ma è possibile acquistarlo tramite GearBest al prezzo di 30 euro.