Sono stati davvero tanti i prodotti annunciati oggi da Xiaomi nel corso di un evento trasmesso in streaming e dedicato principalmente ai prodotti dell’ecosistema del colosso cinese.

Tra questi figura un nuovo monitor da gaming, Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34″, pensato per offrire un’esperienza di gioco realistica e coinvolgente. Caratterizzato, come dice il nome stesso, da un pannello ultra wide 21:9 da 34 pollici con risoluzione WQHD (3440 x 1440) e curvatura 1500, il monitor può contare su una frequenza di refresh di 144 Hz con una velocità di risposta di 4 millisecondi.

Non va dimenticata l’ampia gamma cromatica, pari al 121% della gamma sRGB, che offre colori più realistici ai giochi e alle applicazioni, mentre la luminosità massima è di 300 nit e il contrasto tipico è di 3000:1. Nella parte posteriore troviamo due connettori HDMI 2.0, due connettori Display Port 1.4, un ingresso audio e quello per il connettore di alimentazione.

Gli appassionati di gaming potranno inoltre contare sul supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium che adatta la grafica al refresh rate del monitor per ottenere immagini fluide e prive di incertezze. Non manca la certificazione del TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu, che ridurranno drasticamente l’affaticamento.

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor sarà in vendita in Italia a partire da inizio settembre su mi.com, nei Mi Store Autorizzati e su Amazon al prezzo di 449,99 euro. Non mancheranno però delle promozioni che accompagneranno l; inizio delle vendite, per cui rimanete sintonizzati per non perderle.