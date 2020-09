Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi di due nuove gadget tecnologici: si tratta di 70Mai 4K Smart Driving Recorder A800 e Redmi XiaoAI Touchscreen Speaker Pro.

Iniziando da 70Mai 4K Smart Driving Recorder A800, si tratta della versione destinata al mercato cinese (ove costerà 549 yuan, pari a circa 68 euro) della telecamera per auto già lanciata a livello internazionale attraverso la piattaforma di Indiegogo.

Tra le feature della videocamera di Xiaomi troviamo la registrazione fino a risoluzione 4K, la tecnologia ADAS (Advanced Driving Assistant System), l’archiviazione delle registrazioni in locale, un sensore CMOS Sony IMX415, uno schermo IPS da 3 pollici che consente agli utenti di accedere alla vista anteriore e posteriore (opzionale) dell’auto in tempo reale e un processore dual-core Huawei HiSilicon H13559.

Xiaomi lancia in Cina Redmi XiaoAI Touchscreen Speaker Pro

Redmi XiaoAI Touchscreen Speaker Pro è invece un display touch da 8 pollici che può essere usato per guardare video e ascoltare canzoni, oltre che per essere collegato a videocamere smart o campanelli intelligenti.

Tra le sue feature troviamo 2 GB di RAM, il supporto WiFi dual band (2.4 GHz + 5 GHz) e una batteria da 4.700 mAh (dovrebbe garantire fino a 4,5 ore di utilizzo continuo).

Il suo esordio in Cina è in programma per il 9 settembre a 499 yuan (pari a circa 61 euro). Non vi sono informazioni su una sua eventuale commercializzazione in Europa.