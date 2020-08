Alcune ore fa Xiaomi ha festeggiato il decimo anniversario dalla fondazione e lo ha fatto presentando l’incredibile Xiaomi Mi 10 Ultra assieme allo smartphone Redmi K30 Ultra. Le novità svelate dal colosso cinese non si fermano qui, ed infatti in questa news raccogliamo gli altri dispositivi di rilievo fra cui Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition, ovvero il primo TV al mondo completamente trasparente.

Specifiche Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition

Sono ormai diversi anni che i più grandi produttori al mondo di TV ci stanno abituando a prodotti caratterizzati con cornici estremamente ridotte, dove addirittura i modelli della serie The Frame di Samsung possono essere tranquillamente scambiati per quadri.

Xiaomi, però, si distingue dal coro annunciando una particolare edizione del modello Xiaomi Mi TV in cui è presente un pannello edge-to-edge trasparente. Infatti, una volta spento il TV, si mostra come un vero e proprio vetro trasparente, mentre le immagini mostrate sul display sembrano quasi fluttuare nell’aria.

Per raggiungere questo traguardo, la circuiteria interna del TV è stata completamente spostata nella base inferiore, offrendo così un incredibile traguardo visivo. Il pannello OLED da 55″ a risoluzione 4K con refresh rate a 120 Hz offre un rapporto di contrasto di 150000:1, 1 ms di risposta (perfetto per chi ama giocare con il proprio TV) e il 93% della gamma cromatica DCI-P3.

A muovere il tutto ci pensa il processore MediaTek 9650 – lo stesso presente su Xiaomi Mi TV Lux 65 -, con AI Master Smart Engine, più di 20 algoritmi per l’ottimizzazione degli scenari, AI Master for Audio capace di modulare automaticamente il tipo di audio in uscita in base ai contesti e supporto al Dolby Atmos.

Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition può contare inoltre su una versione personalizzata della MIUI, in cui app come ad esempio le Impostazioni, My App e la home page, possono sfruttare il particolare design del TV e offrire così una esperienza utente di altissimo livello.

Prezzo Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition

Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition sarà disponibile a partire dalle 10:00 del 16 agosto al prezzo di 49.999 yuan, circa 6.100 euro al cambio.

Specifiche Xiaomi 100W Car Charger 1A1C



Se siete soliti utilizzare molto lo smartphone in macchina per la navigazione o semplicemente avete necessità di un sistema per ricaricarlo all’occorrenza, Xiaomi 100W Car Charger 1A1C potrebbe rappresentare la soluzione adatta alle vostre necessità. Si tratta di caricabatterie da auto in grado di ricaricare uno smartphone al 100% in appena 25 minuti. Oltre alla porta USB Type-C da 100 W, trova posto anche una porta USB Type-A da 18 W ma è anche possibile sfruttare entrambe le porte la cui tensione verrà suddivisa in 50 W per la porta USB Type-C e 18 W per la porta USB Type-A.

Il perimetro circolare del caricabatterie presenta un sottile anello luminoso che si colora di arancione in standby, verde quando è attiva la ricarica a 18 W, blu con la ricarica a 30 W o superiore e arancione pulsante durante la ricarica a 100 W.

Prezzo Xiaomi 100W Car Charger 1A1C

Xiaomi 100W Car Charger 1A1C viene proposto nella sola colorazione nera al prezzo di 99 yuan, circa 12 euro al cambio. Il device è attualmente disponibile in pre-ordine su mi.com con la vendita prevista a partire dal 16 agosto.

Specifiche Xiaomi Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition



Se siete patiti di go-kart e anche di auto sportive italiane, allora Xiaomi Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition potrebbe fare al caso vostro. Presentato durante il decimo anniversario di Xiaomi, il prodotto nasce da una collaborazione fra l’azienda Ninebot-Segway e Lamborghini. Il design del mezzo ricorda molto quello delle macchine da corsa della casa automobilistica italiana, merito certamente della colorazione gialla e del design aggressivo con tanto di spoiler posteriore.

Xiaomi Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition presenta un telaio in acciaio ad alta resistenza con carico effettivo di 100 kg, il che garantisce una buona tenuta di strada anche a velocità sostenuta. È stato inserito inoltre un paraurti anteriore e minigonne laterali per incrementare l’aerodinamica.

Alimentato da una batteria da 432 Wh, è in grado anche di riprodurre artificialmente il suono del motore di una macchina da corsa, garantisce un’autonomia di circa 62 giri su un circuito da 400 metri e raggiunge una velocità massima di 40 km/h.

Prezzo Xiaomi Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition

Xiaomi purtroppo non ha rilasciato informazioni per quanto riguarda il prezzo di listino né la data di lancio di Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition.

Specifiche e prezzo caricabatterie Xiaomi

L’azienda ha annunciato una serie di caricabatterie, fra cui Xiaomi Mi 55W Wireless Charging Stand e Xiaomi Mi 20W Smart Tracking Charging Pad.

Xiaomi Mi 55W Wireless Charging Stand

Xiaomi Mi 55W Wireless Charging Stand è uno stand di ricarica wireless caratterizzato da una base in finto metallo color bronzo con tanto di LED di stanto, ed una porzione superiore nera dove poggiare lo smartphone per avviare la ricarica ad induzione.

Il dispositivo è in grado di ricaricare qualsiasi smartphone Xiaomi munito di supporto alla ricarica wireless, compreso lo smartphone Xiaomi Mi 10 Ultra che supporta la ricarica wireless a 50 W. Il prezzo di Xiaomi Mi 55W Wireless Charging Stand è pari a 199 yuan, circa 25 euro al cambio.

Xiaomi Mi 20W Smart Tracking Charging Pad

Passando invece a Xiaomi Mi 20W Smart Tracking Charging Pad, si tratta di una base di ricarica wireless di colore bianco che permette di ricaricare contemporaneamente più dispositivi, senza bisogno di allinearli o di posizionarli in un’area specifica.

Ha un prezzo pari a 499 yuan, circa 60 euro al cambio, e può ricaricare fino a due dispositivi per volta.

Specifiche Xiaomi Mijia Double-door Small Refrigerator

Fra i tanti nuovi prodotti annunciati da Xiaomi, trova posto anche Xiaomi Mijia Doubl-door Small Refrigerator, ovvero un frigorifero con congelatore dal forte sapore economico. Il frigorifero dispone di un compartimento da 85 litri, mentre il congelatore da 33 litri; le dimensioni parlano invece di 470 x 527 x 1137 mm di ingombro.



Xiaomi sottolinea l’anima ecologica del prodotto con un consumo giornaliero pari a 0.49 kWh/giorno e con un rumore di esercizio pari a 36 db. Nonostante il prezzo economico, Xiaomi Miji Double-door Small Refrigerator presenta un design tutto sommato piacevole con un maniglione a scomparsa, compartimenti interni liberamente modificabili e molto altro.

Prezzo Xiaomi Mijia Double-door Small Refrigerator

Xiaomi Mijia Double-door Small Refrigerator arriva nella sola colorazione grigia al prezzo di 899 yuan, circa 110 euro al cambio. È attualmente in pre-ordine in Cina su mi.com e su Youpin.